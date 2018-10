Crailsheim Langfristig immer besser werden

Crailsheim / Julia Vogelmann

In diesem Jahr hat die VHS Crailsheim bereits zum fünften Mal die Zertifizierung für ihre Qualitätsentwicklung erhalten. Das aktuelle QMS-Projekt war ein Dozentenkompass.

Im Jahr 2005 hat die Volkshochschule den Qualitätsmanagementprozess und damit die ZBQ-Erstzertifizierung eingeleitet. Erstes Projekt war die Erarbeitung einer neuen Entgelt- und Honorarordnung, die Überarbeitung und Aktualisierung des VHS-Statuts, neue Allgemeine Geschäftsbedingungen und die Einführung der Kosten- und Leistungsabrechnung als Instrument der wirtschaftlichen Steuerung. „Das war der Grund für uns, QMS einzuführen, um

alles auf ein einheitliches wirtschaftliches Niveau zu bringen und dem Wildwuchs an Honoraren und Gebühren etwas ent­gegenzusetzen“, erklärt VHS-Leiter Martin Dilger, weshalb die Crailsheimer Einrichtung damals die Erstzertifizierung angestrebt hat.

Seitdem heißt es: „Nach der Zertifizierung ist vor der Zertifizierung“, denn alle drei Jahre soll das Zertifikat erneuert werden. Sprich: In diesem Turnus müssen auch Projekte entwickelt und umgesetzt werden, die die VHS qualitativ nach vorne bringen. In der zweiten Runde wurde ein Leitbild erstellt und verlässliche Informationen zu Räumen und Raumbelegungen ausgearbeitet. Dazu gab es ein neues Logo im Rahmen des neuen Corporate Designs der Stadt Crailsheim. „So etwas gab es vorher gar nicht, diese Vereinheitlichung aller Werbemittel“, so Sabine Untheim, QMS-Beauftragte an der VHS.

Alles schriftlich dokumentiert

Die nächsten drei Jahre beschäftigte sich der Prozess mit der Dokumentation wichtiger Verwaltungsprozesse zur Einarbeitung bei Personalvertretungen oder -wechseln. „Mit der schriftlichen Dokumentation wurde die Grundlage gelegt, dass solche Übergaben besser funktionieren. Das war der Anfang“, erklärt Martin Dilger. An die Ordnung der Organisation ging es bei der vierten Zertifizierung, die mit der Verbesserung der Raumnutzung und Ausstattung durch Katalogisierung der Kursräume einen besseren Überblick brachte. „Das Hauptergebnis war, bei uns in der Datenbank sämtliche Räume anzulegen und die Ausstattung zu dokumentieren. So ist eine gezieltere Auswahl möglich, Doppelbelegungen werden vermieden und auch eine Verknüpfung mit den Geodaten der fast 100 Standorte und Treffpunkte, die in ganz Crailsheim verteilt sind, ist möglich“, erläutert Dilger.

In diesem Herbst wurden nun die Bemühungen der letzten drei Jahre mit einem Zertifikat belohnt. Thema war der „Dozentenkompass“, ein Handbuch für Kursleitende. Grundlage für die Erstellung des internen Büchleins war eine Umfrage unter den Dozenten, wie gut sie sich über verschiedene Themen wie etwa Honorare, Gebühren oder Fortbildungsmöglichkeiten informiert fühlen. „Zielsetzung war eine deutliche Verbesserung der Information und Transparenz“, so Untheim. Ein weiteres Ziel war außerdem, die Dozenten besser an die VHS zu binden. Deshalb gab es auch zum Beispiel ein Fest, bei dem die Dozenten verschiedenster Fachbereiche die Möglichkeit hatten, sich kennenzulernen und einen Austausch zu beginnen oder zu pflegen. „Das wurde sehr positiv aufgenommen“, bestätigt Sabine Untheim.

Als QMS-Beauftragte sitzt sie zusammen mit dem Leiter der Einrichtung, Martin Dilger, sowie Vertretern der Dozenten, der Teilnehmer und der Verwaltungsmitarbeiter in der Gruppe, die die jeweiligen Themen für die anstehende QMS-Zertifizierung aussuchen. „Der Volkshochschulverband gibt eine Stärken-Schwächen-Analyse vor, anhand derer dann eine Prioritätenliste entsteht“, erklärt Dilger den Themenfindungsprozess.

Wie sehr die Einrichtung vom Qualitätsmanagement profitiert, liegt für Dilger und Untheim angesichts der Entwicklung seit der Erstzertifizierung auf der Hand. „Das sind Dinge, die langfristig wirken“, betont Dilger. Vergessen darf man dabei außerdem nicht, dass die Zertifizierung die Voraussetzung für sämtliche Integrations- und Deutschkurse ist. „Das Zertifikat ist formal, wichtig und anerkannt“, so Dilger. Laut Vorgabe des VHS-Verbands sollen bis 2022 sämtliche Volkshochschulen im Land zertifiziert sein. Stolz sagt der Einrichtungsleiter mit Blick auf diese Vorgabe: „Wir waren mit die Ersten im Land, und wir profitieren immer länger von den Ergebnissen.“