So war der Spitalpark garantiert noch nie zu sehen. Das Theater Anu hat die alten Bäume bereits 2007 in ein Programm eingebunden, aber eben für eine ganz andere Art der Inszenierung. In diesem Sommer, genauer am Freitag- und am Samstagabend, entsteht eine archaische Welt, voller Schatten und Feuer...