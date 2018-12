Schultradition Kurzerhand die Seiten gewechselt

Crailsheim / Ute Schäfer

Das ist punktiert“, sagt Jonas Dippon. „Das klingt so.“ Er singt es dem Chor vor, der vor ihm steht, und begleitet sich auf dem Flügel. Die Sängerinnen und Sänger in der Aula des Albert-Schweitzer-­Gymnasiums singen ihm die Melodie brav nach. Es sind Eltern, Schüler und auch Lehrer. „Das ist schon ein komisches Gefühl“, sagt Jonas Dippon. „Manche Lehrer hatte ich seit der sechsten Klasse.“

Jetzt hat er, wenn man so will, die Fronten gewechselt. Jetzt ist er es, der vor den Lehrern steht und den Takt vorgibt. „Aber das gehört zum Musizieren und Dirigieren dazu. Das muss man ganz professionell angehen.“

Vor den Aufnahmeprüfungen

Jonas Dippon, fast 19 Jahre alt, ging bis letztes Jahr noch im Albert-Schweitzer-Gymnasium zur Schule. Nun lernt er an der Berufsfachschule für Musik im bayerischen Bad Königshofen und bereitet sich auf die Aufnahmeprüfungen der Musikhochschulen vor. Kirchenmusiker ist sein Ziel, ungewöhnlich für einen jungen Mann. „Das ist es“, bestätigt er. „Aber ich war schon immer der Freak.“

Schon früh hat er sich der Musik verschrieben. Dem Unterricht auf der Trompete folgte der auf dem Klavier und der Orgel. Schon als Jugendlicher hat er Organistendienste in Schainbach, aber auch im ganzen Kirchenbezirk übernommen. Hat im ASG in der Big Band mitgespielt, im Schul-Weihnachtskonzert georgelt. Er bedauert, dass sich auch im ASG immer weniger Schüler dazu entscheiden, Musik als Fach zu wählen. Denn diejenigen, die es tun, „haben so viel Freude daran“. Musik sei wichtig, meint er, „sie gehört unterstützt, so gut es geht“.

Wie kam‘s dazu, dass Jonas Dippon als Gast den Chor leitet? Corinna Just, die eigentliche Chorleiterin, ist im Mutterschutz – der Platz war also vakant. Die Wahl fiel auf Jonas, weil er auf der Musikfachschule auch Chor- und Ensembleleitung studiert. Der Eltern-Schüler-Lehrer-Chor ist für ihn ein willkommener Anlass, um praktische Erfahrungen zu sammeln.

Sänger sollen Texte verstehen

Mit dem Chor übt er Stücke des Komponisten John Rutter ein. „Die klingen toll und sind nicht so schwer zu singen“, sagt er, der durchaus eine Vision hat, wie die Musik hinterher klingen soll. Allerdings ist es ihm auch wichtig, dass die Sänger verstehen, worum es im Text der Stücke geht. „Das gehört auch dazu.“

Insgesamt steht das Weihnachtskonzert am kommenden Mittwoch unter dem Motto „damals und heute“. Darunter fallen querbeet Stücke vom Barock bis zum Jazz, teilt ASG-Musiklehrer Tobias Wolber mit. Er ist einer der Organisatoren des Konzerts. „Das Orchester spielt zum Beispiel die Weihnachtssinfonie von Francesco Manfredini und auch ein Stück von Ennio Morricone.“ Ganz wichtig und ein traditioneller Programmpunkt des Konzerts: „Neben den Stücken gibt es mehrfach die Gelegenheit für alle, Advents- und Weihnachtschoräle zu singen.“