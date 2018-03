Crailsheim Kurs an der Familienbildungsstätte: Kampf dem Stress

Kurs an der Familienbildungsstätte: Kampf dem Stress

Crailsheim / Julia Vogelmann

Die Liste von Susanne Boschs Qualifikationen ist lang: Sie ist psychotherapeutische Heilpraktikerin, therapeutische Seelsorgerin, Pädagogin und Gordon-Familientrainerin, außerdem Fachkraft für Stress- und Burn­out-Prävention. Alles zusammen fällt unter Lebensberatung. „Die Burn­out-Problematik wird immer häufiger“, sagt Bosch. „Burnout“ – hinter dem Begriff versteckt sich das Gefühl, Dinge nicht mehr bewältigen zu können, immer mehr tun zu müssen und nach anfänglicher Übermotivation schließlich in Resignation, Motivationslosigkeit und das Gefühl der Sinnlosigkeit abzurutschen.

Das kann so weit gehen, dass die Symptome depressive Züge annehmen und ein sozialer und emotionaler Rückzug erfolgt. Dem will Bosch mit ihrem Life-Balance-Programm vorbeugen. „Der Kurs ist für Menschen, die unter Stressbelastung leiden und nicht wissen, wie sie gut damit umgehen können. Er richtet sich aber auch an Menschen, die noch nicht belastet sind und vorbeugen wollen“, umreißt sie die Zielgruppe.

Die Lebensberaterin macht bei ihren Ausführungen eine deutliche Unterscheidung zwischen Burnout und Stress. Stress definiert Bosch als ein subjektives Gefühl von Überbelastung, das man nicht selbst bewältigen kann. Im Kurs sollen die Teilnehmer bildlich gesprochen Handwerkszeug bekommen, um dem entgegentreten zu können.

„Es wird Impulse geben, konkrete Übungen, um körperliche Spannungen abzubauen und die eigene Situation zu reflektieren“, fasst sie zusammen. Außerdem will sie den Teilnehmern dabei helfen, ihre gewohnten Gedankengänge zu unterbrechen, um die nötige Distanz zu einer Situation herzustellen, die dann neu bewertet werden kann. „Ich will ganz bewusst die Möglichkeit zum Austausch bieten, gleichzeitig aber jedem Teilnehmer die Möglichkeit geben, sich ganz persönlich etwas mitzunehmen“, erläutert sie die Kursidee.

Diskretion ist oberstes Gebot

Selbstverständlich ist Diskretion oberstes Gebot, die Veranstaltung an der FBS soll jedem einen geschützten Rahmen bieten. „Was im Kurs besprochen wird, bleibt im Kurs“, sagt Bosch.

Manche Menschen seien anfälliger für Stressbelastung und Burn­out als andere, erklärt die Kursleiterin: „Menschen mit hohem Drang zu Perfektionismus, die sehr hohe Ansprüche an sich haben, aber auch unsichere Menschen, die sich leicht beeinflussen lassen. Auch Menschen mit Helfersyndrom, die keine Grenzen ziehen und nicht Nein sagen können, sind prädestiniert.“ Oft mache sich die Belastung bemerkbar in der „Rushhour des Lebens“, zwischen 30 und 50 Jahren also, wenn die Anforderungen groß sind und die körperliche Belastbarkeit anfängt abzunehmen.

Weil Bosch nicht voraussagen kann, wer am Ende bei ihr in der Gruppe sitzt, wird sich der Kursverlauf an den Bedürfnissen der Teilnehmer orientieren. Mitbringen müssen diese nichts, außer die Bereitschaft, über sich selbst nachzudenken. „Erwarten dürfen die Teilnehmer neue Erkenntnisse über sich, die eigene Stresssituation und wie man damit umgehen kann. Außerdem die Erkenntnis, dass auch andere dieses Problem haben und man nicht alleine ist“, verspricht Bosch.

Info Der Kurs beginnt am Mittwoch, 11. April, um 19.30 Uhr im Johannesgemeindehaus. Er erstreckt sich über fünf Abende. Die Teilnahmegebühr beträgt 50 Euro. Anmeldung unter Telefon 0 79 51 / 4 29 22, per Fax an die Nummer 0 79 51 / 46 94 26 oder per E-Mail: fbs-cr@t-online.de.