Menschen Kultur organisieren und vernetzen

Crailsheim / Julia Vogelmann

Die „Lange Nacht der Türme“, die am kommenden Wochenende das erste Mal ansteht, ist eines der Projekte, die Anne Sophie Frank mitentwickelt und in der Stadt zum Leben erweckt hat.

Die 33-Jährige ist angestellt im Sachgebiet Kultur der Stadt Crailsheim und hat bereits während ihres Studiums an der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Hall gemerkt, dass Projektarbeit, das Organisieren und Koordinieren von Events und das Ausarbeiten von Ideen zu konkreten Veranstaltungen genau ihr Ding sind.

Noch bevor sie den Bachelor of Arts mit Schwerpunkt Projektmanagement absolviert hat, schnupperte sie in die Praxis, absolvierte ein Praxissemester im Toppler-Theater Rothenburg und hatte regelmäßig Gelegenheit, im Kulturamt der Stadt Weikersheim mitzuarbeiten. „Ich habe was gesucht, was mir liegt“, erinnert sie sich an den Berufsfindungsprozess, während dessen sie Kontakte knüpfte und sich im Kulturbetrieb ein Netzwerk aufbaute.

Nach dem Studium trat sie eine Stelle in Mulfingen an, zeichnete verantwortlich für eine Tourismus-Anlaufstelle im Jagsttal, bevor sie die Stelle in Crailsheim annahm. „Sie entsprach mehr meinem Studienschwerpunkt, immer wieder etwas Neues auszuprobieren, zu sehen, was es schon gibt und wo neue Dinge möglich sind“, erklärt sie, weshalb die Wahl ausgerechnet auf die Horaffenstadt fiel. Ihre erste Aufgabe war im August 2010 die Koordination des Volksfestumzugs.

Aufgabe hat sich gewandelt

„Ich musste mich da erst einmal reinarbeiten. Wenn man nicht involviert ist, dann sieht man gar nicht, hintersteckt“, sagt sie. Inzwischen, acht Jahre später, kennt sie die Kulturveranstaltungen der Stadt das Jahr über und ebenso die Kulturschaffenden, die in Crailsheim dafür sorgen, dass immer etwas geboten ist.

„Unser Hauptgeschäft ist die Organisation der Veranstaltungen“, umreißt sie und gibt zu, dass die Aufgabe sich gewandelt hat, seit sie in Crailsheim ist. „Meine Stelle hat sich noch mal verändert, als es galt, den Kulturentwicklungsplan zu entwickeln und umzusetzen. Seitdem gehört dazu auch, die Kulturschaffenden in Crailsheim und ihre unterschiedlichen Projekte zu vernetzen“, erklärt sie. Für die vielen Kulturschaffenden in der Stadt ist sie übrigens voll des Lobes. „Es findet viel statt in Crailsheim, und es sind viele Ehrenamtliche daran beteiligt“, betont sie. Vertreter der unterschiedlichen Einrichtungen treffen sich mit den Mitarbeitern des Sachgebiets Kultur mittlerweile rund viermal im Jahr, um zu sehen, wie Crailsheim kulturell weiterentwickelt werden kann. In dieser Runde entstand auch die Idee zur Langen Nacht der Türme. Gewünscht wurde eine größere Veranstaltung in der Innenstadt, die sämtliche Altersgruppen anspricht, aber keine Konkurrenz zum Kuwo bildet. „Warum also nicht eine Veranstaltung, die sich zunutze macht, womit die Stadt an der Autobahn sowieso schon wirbt“, so Frank zur Entstehung der Idee, die Türme der Stadt zur Attraktion zu machen. „Die Idee war, die Türme so darzustellen, dass sie anders, bewusster wahrgenommen werden“, erklärt sie das Grundkonzept, um das ein Rahmenprogramm entwickelt wurde. Sie ist selbst gespannt, wie die Veranstaltung angenommen wird, ist aber zuversichtlich, dass die Nacht ein Erfolg wird.

Ausritte als Ausgleich

Der prüfende Blick, mit dem sie am Samstag durch die Stadt gehen wird, um zu sehen, ob Planung und Organisation am Ende aufgehen, begleitet sie übrigens auch in ihrer Freizeit, wo sie es selten schafft, eine Veranstaltung zu genießen, ohne zu schauen, wie andernorts geplant, strukturiert, organisiert und umgesetzt wird. „Ich versuche das abzuschalten, doch das ist ganz schwer“, gibt sie zu. Gerade deshalb ist es ihr auch wichtig, neben der Arbeit einen Ausgleich zu haben, der sie hinausbringt in die Natur, weshalb sie so oft es geht Ausritte auf ihrem Pferd unternimmt. Am Ende zieht es sie aber doch immer wieder unter Menschen, was sie als großes Plus an ihrem Beruf bezeichnet.

„Man lernt viele interessante Leute kennen und spürt, wie sich die Menschen mit den Veranstaltungen identifizieren“, sagt Anne-Sophie Frank. Von Kulturverdrossenheit oder gar Mangel kann sie nicht berichten. Im Gegenteil. Sie weiß: „Es gibt ein vielfältiges Kulturleben mit viel Unterstützung aus der Bevölkerung. Es entwickelt sich gerade viel an den verschiedensten Ecken. Man muss es nur wahrnehmen.“