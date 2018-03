Crailsheim Künstlergruppe „Form und Farbe“ stellt im Spital aus

Crailsheim / Ute Schäfer

Form und Farbe“ heißt die Crailsheimer Künstlergruppe nicht nur, sondern der Name ist Programm: In den Ausstellungsräumen des Stadtmuseums geht es derzeit kunterbunt und formvollendet zu, aber auch monochrom und skizzenhaft. Die Schau der 17 Künstler besticht durch ihre Vielfalt sowohl der künstlerischen Ansätze als auch der verwendeten Materialien und Techniken, denn von Bleistiftzeichnung über Acryl und Aquarell ist alles dabei. Manche Künstler malen gegenständlich, manche fast fotografisch genau, andere abstrakt. Manche arbeiten mit Formen aus Keramik, andere schnitzen Holz. Mit anderen Worten: Was alles geht und gemacht werden kann in Sachen Kunst – im Spital ist es zu sehen.

„Ich hab schon ein Bild entdeckt, das ich kaufen will“, sagte denn auch einer der Besucher der Vernissage. Auf den ersten Blick habe er sich in ein Aquarell verliebt, das in Blau- und Beigetönen gehalten ist. Es heißt „Innen und Außen“ und zeigt zwei Gesichter, eines hell leuchtend, das andere im düsteren Schatten. Was hier die Innen- und was die Außensicht ist, bleibt dem Betrachter freilich selbst überlassen. „Mir gefallen vor allem die Farben“, sagte der Käufer. Ein anderes Bild heißt „Rendezvous“ und zeigt eine Symphonie in rot, weiß und schwarz. Wieder andere Werke entführen den Betrachter augenzwinkernd in einen Wald dirndlgewandeter Rehe.

Alle drei Jahre gibt’s eine Schau

Alle drei Jahre stellt die Stadt Crailsheim der Künstlergruppe „Form und Farbe“ Räume für eine Ausstellung zur Verfügung, sagte Museumsleiterin Friederike Lindner, als sie die knapp 100 Gäste begrüßte, die zur Vernissage gekommen waren, und die Ina Krauß-Pfleghaar am Cello genossen hatten.

„Form und Farbe“ gibt es schon seit den 1960er-Jahren. Gefunden haben sich die Künstler damals über Zeitungsinserate. Die erste Ausstellung im Café Frank folgte kurz darauf. Drei Jahre später stellte die Gruppe bereits im Crailsheimer Ratssaal aus. Dort folgten weitere Ausstellungen, bis seit 1995 das Spital die Heimat der Kunstausstellungen wurde.

Verein seit 1978

1978 wurde aus der damals noch „Hobbymaler Crailsheim“ genannten Gruppe ein eingetragener Verein mit anfänglich 25 Mitgliedern. Zur 25. Ausstellung im Jahr 1987 änderte der Verein seinen Namen und heißt seither „Form und Farbe“. Heute hat er 31 Mitglieder. 17 davon zeigen ihre Werke in der aktuellen Jahresausstellung im Spital. Sie zeigten Symbiosen von Mensch und Pflanze, Innen- und Außenansichten, Abstraktes und Gegenständliches, sagte Vereinsvorsitzende Zita Stuiber bei der Eröffnung – und weiter, Pablo Picasso zitierend: Kunst sei dazu da, den Staub des Alltags von der Seele zu waschen. ermögliche es, die Welt durch fremde Augen zu sehen, Formen neu zu erfahren und Farben neu zu empfinden.

Die Vernissage der Ausstellung stand ganz im Zeichen eines guten Zwecks: Jeder der Künstler hatte ein Kunstwerk zur Verfügung gestellt – von der Postkarte bis zur großen Statue. Der Erlös geht direkt an das Kinderhospiz in Schwäbisch Hall.