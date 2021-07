Ein Zufall brachte Niklas Täger auf die Webseite, auf der Sportstipendien in den USA ausgeschrieben sind. Nach einem gelungenen Sichtungstraining bekam der Fußballer die Zusage für ein vierjähriges Studium in den USA. Schon in knapp drei Wochen beginnt für den 19-Jährigen von den Spfr. Schwäbisch Hall das Abenteuer auf dem fernen Kontinent.

Herr Täger, Sie haben bei den Bambini als Stürmer angefangen, waren später Mittelfeldspieler und I...