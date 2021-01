Robert Fischer geht dem Ende seiner letzten Amtszeit als Bürgermeister in Kreßberg entgegen, er stellt sich nicht erneut zur Wahl am 31. Januar 2021 auf. Doch er hat noch einiges zu sagen – und weil auch der Neujahrsempfang der Gemeinde coronabedingt ausfällt, hat er einen Text mit dem Stichwort „zum Jahreswechsel“ geht dem Ende seiner letzten Amtszeit als Bürgermeister in Kreßberg entgegen, er stellt sich nicht erneut zur Wahl am 31. Januar 2021 auf. Doch er hat noch einiges zu sagen – und weil auch der Neujahrsempfang der Gemeinde coronabedingt ausfällt, hat er einen Text mit dem Stichwort „zum Jahreswechsel“ auf der Homepage der Kommune veröffentlicht. Hier einige Auszüge:

„In unserer Gemeinde hat Covid-19 (...) vieles verändert oder gar auf den Kopf gestellt. Viele Mitgliederversammlungen der Vereine mussten zuerst verschoben und dann komplett abgesagt werden. Alle Vereinsfeste sind ausgefallen. Die Kirchengemeinden mussten ihre Gottesdienste absagen oder zumindest sehr einschränken.

Unsere Freiwillige Feuerwehr erhielt für die Abteilung Nord ein neues Feuerwehrauto mit der Bezeichnung LF 10. Ebenfalls im Juli überbrachte Regierungspräsident Wolfgang Reimer persönlich einen Förderbescheid über 3.130.600 Euro für die Sanierung der Kläranlage in Riegelbach. In der Jahresmitte öffneten wir unser Freibad unter besonderen Bedingungen. Mit Anmeldung und Begrenzung der Gästezahl verlief die verkürzte Badesaison ohne besondere Vorkommnisse.

Breitbandausbau sind wir sehr zügig unterwegs. Wir hoffen, dass bis Mitte des neuen Jahres unsere Bürger in den kleinen Ortschaften auf schnelle Glasfaser basierende Internetanschlüsse zugreifen können.

Die Bauarbeiten am Geschäfts- und Ärztehaus gehen ebenfalls zügig voran. Im August feierten wir unter Wahrung der Kontaktbeschränkungen Richtfest. Auch die Sanierung der Gemeindehalle Haselhof schreitet voran.

Ich danke all den vielen Menschen in unserer Gemeinde, welche mitgeholfen haben, all dies zu bewältigen. Vielen Dank an unsere engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Gemeinde.“