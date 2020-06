Es dauerte bis zum Ende der Gemeinderatssitzung am Montag in der Gemeindehalle in Waldtann, als Robert Fischer die überraschende Nachricht verkündete, überschrieben war die mit „Erklärung zum Ablauf meiner Amtszeit“. „Ich teile Ihnen heute mit“, sagte Fischer, „dass ich für eine weitere Amtszeit nicht mehr kandidieren und deshalb mit Ablauf des 31. März 2021 aus dem Amt als Bürgermeister ausscheiden werde.“

Seine Entscheidung begründete Fischer damit, dass er bei Ablauf seiner Amtszeit kurz vor der Vollendung seines 60. Lebensjahres stehe. Er sei dann seit 24 Jahren Bürgermeister der Gemeinde Kreßberg. „Ich blicke auf diese Zeit gerne und zufrieden zurück.“ 1997 wurde Fischer als Nachfolger von Walter Stelzer erstmals zum Bürgermeister gewählt, letztmals 2013 mit 85,5 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Damals klang das noch so bei ihm: „Ich weiß, dass ich nicht weiß, ob 2021 Schluss ist.“