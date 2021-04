Dieser Montag ist „ein außergewöhnlicher Tag“ für Annemarie Mürter-­Mayer, wie sie sagt, und deshalb sitzt ihr Mann mit in der Halle in Waldtann. „Zweieinhalb Monate nach der Bürgermeisterwahl darf ich heute in meiner ersten Gemeinderatssitzung und anlässlich meiner offiziellen Amtseinf...