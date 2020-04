Nur weil die Corona-Auflagen aktuell eine Zusammenkunft in der Kirche verhindern, bedeutet nicht, dass Gläubige hierzulande komplett auf Gottesdienste und Andachten verzichten müssen - wenn sie bereit sind, diese auf ihrem Computerbildschirm oder mobilen Endgerät zu verfolgen. Denn sowohl die Evangelische Landeskirche Württemberg als auch die katholische Diözese Rottenburg-Stuttgart bieten auf ihren Webseiten und auf Youtube zu bestimmten Zeiten und auch über die Osterfeiertage Livestreams von Gottesdiensten ohne Publikum aus unterschiedlichen Gemeinden oder Videoblogs an. Für Mitglieder der neuapostolischen Kirche (beispielsweise die Gemeinde aus Blaufelden) hat die NAK Süddeutschland ebenfalls einen Youtube-Kanal parat, auf dem an den kommenden Osterfeiertagen Gottesdienste gesendet werden.

Für Protestanten, Katholiken und Volksmission-Mitglieder gibt es auch lokale Angebote

Im Altkreis Crailsheim gibt es vereinzelt aber auch Online-Angebote der hiesigen Kirchengemeinden. So können Mitglieder der Kirchengemeinden in den evangelischen Kirchenbezirken Crailsheim und Blaufelden den Youtube-Kanal „Good News for Hohenlohe“ besuchen und abonnieren. Auf diesem gibt es täglich ein Videoangebot für Kinder, jeden Abend um 18 Uhr eine neue Andacht und am Sonntag einen Online-Gottesdienst aus der St.-Lambert-Kirche in Hengstfeld. Auch an den kommenden Osterfeiertagen bekommen die Gläubigen hier einen Onlinegottesdienst geliefert (am Karfreitag um 10 Uhr, am Ostersonntag um 10 Uhr und am Ostermontag um 19.30 Uhr.

Youtube Der Gottesdienst von „Good News for Hohenlohe“ vom 5. April

Katholiken in Crailsheim können neben dem Angebot der Diözese Rottenburg-Stuttgart noch auf den Youtube-Kanal der Kirchengemeinde St. Bonifatius und Dreifaltigkeit ausweichen. Neben normalen Gottesdiensten werden auch hier an den Ostertagen Gottesdienste im Livestream aus der Kirche übertragen (Gründonnerstag 19.30 Uhr, Karfreitag 15 Uhr, Osternacht 21 Uhr, Ostersonntag 9.15 Uhr).

Darüber hinaus bieten das CVZ Crailsheim und die Familienkirche Weikersheim jeden Sonntag auf ihrem Youtube-Kanal einen Video-Gottesdienst an.