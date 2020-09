Gutscheine für eine Freifahrt auf diesen Strecken. Sie können seit dem 19. September und bis zum Sonntag, 18. Oktober, eingelöst werden. Gutscheine gibt’s auch bei den Kundencentern des Kreisverkehrs sowie bei den angeschlossenen Bahnhöfen und Rathäusern. Haushalte entlang der Regiobuslinien 72 (Gerabronn – Crailsheim) und 14 (Bühlertann – Bahnhof Hessental) erhalten derzeit Informationen, Fahrpläne undfür eine Freifahrt auf diesen Strecken. Sie können seit dem 19. September und bis zum Sonntag, 18. Oktober, eingelöst werden. Gutscheine gibt’s auch bei dendes Kreisverkehrs sowie bei den angeschlossenen Bahnhöfen und Rathäusern.

Verkehr Mit dem Regiobus direkt von Gerabronn nach Crailsheim Crailsheim Die Regiobusse sind an den Bahnhöfen in Crailsheim und in Hessental stets auf den Zugverkehr abgestimmt. Damit besteht eine stündliche Vernetzung im ganzen Landkreis und darüber hinaus, heißt es in einer Pressenotiz der Kreisverkehr GmbH . Und dies nicht nur unter der Woche, sondern auch am Wochenende und an Feiertagen – immer von früh morgens bis spät in die Nacht.

Viele Ausflugsziele

„Nutzen und testen Sie das neue Angebot auch im Freizeitverkehr“, empfiehlt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Für Ausflüge ohne Auto auf die Hohenloher Ebene oder ins idyllische Jagsttal bei Kirchberg, bei einer Wanderung von Gerabronn vorbei an Orten wie Rückershagen und Amlishagen ins Brettachtal und zum Regiobushalt in Kirchberg oder zu den Bahnstationen Blaufelden, Rot am See oder Wallhausen. Im Bühlertal findet man ebenfalls zahlreiche Wander- und Ausflugsmöglichkeiten wie rund um Vellberg oder eine Wanderung in den Burgbergwald bis zum Bahnhalt in Eckartshausen.

Fahrpläne per Post

Der Kreisverkehr sendet Fahrpläne und Gutscheine auch kostenlos zu. Dazu sollen Interessierte eine E-Mail an info@kreisverkehr-sha.de mit Betreff „Faltblatt RB14“ oder „Faltblatt RB72“ und der Postanschrift schicken.