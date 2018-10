Crailsheim Kreativität stückchenweise

Crailsheim / Julia Vogelmann

Das Legen von Mosaiken ist die Leidenschaft von Malu Landig. An der Volkshochschule gibt sie ihr Wissen darüber weiter. Dort entstehen dekorative Stücke für Haus und Garten.

Ich will nur noch das machen“, war der Satz in ihrem Kopf, der das Leben von Malu Landig vor rund zwei Jahren auf den Kopf stellte. Auf der ständigen Suche nach kreativem Ausdruck hatte die 54-Jährige von Malerei bis Bildhauerei allerlei ausprobiert, doch darin nie eine Beschäftigung gefunden, die ihre Leidenschaft weckte.

Barcelona war entscheidend

Die Initialzündung war schließlich eine Reise nach Barcelona, wo Mosaike das Stadtbild prägen. Monatelang wartete sie auf einen Platz in einem Mosaikworkshop, in dem sie die Grundlagen des kreativen Handwerks erlernen wollte. Die kleine Stele, die in diesem Kurs entstanden ist, schmückt heute noch den Garten.

Seit sie dort ihren Platz gefunden hat, direkt vor dem Wohnzimmerfenster, wo sie auch von drinnen gut zu sehen ist, ist viel passiert. Nicht nur hat sich Malu Landig sämtliches Werkzeug und jede Menge Material angeschafft und eine eigene Werkstatt für das Mosaik-Legen eingerichtet, sondern sie hat auch ihren bisherigen Beruf gekündigt und ein Gewerbe angemeldet, um sich fortan völlig den kleinen Steinchen und Fliesen zu widmen. „Ich will das machen, bis ich alt bin, und wenn ich es vielleicht selbst nicht mehr kann, weil meine Hände zittern, dann will ich mein Können und Wissen wenigstens weitergeben können“, erklärt sie, weshalb sie angefangen hat, Kurse an verschiedenen Volkshochschulen zu geben.

Hohe eigene Ansprüche

Doch ihre eigene Zukunft ist nur ein Grund für die Kurse. Der Austausch und die kreativen Impulse, die durch Zusammenarbeit entstehen, sind für sei ein weiterer Punkt, sich so ein kreatives Umfeld zu suchen. An ihre eigenen Arbeiten hat die Künstlerin inzwischen ziemlich hohe Ansprüche. „Ich bin sehr akribisch, arbeite sehr detailverliebt“, sagt Landig und zeigt die verschiedenen Arbeiten in Haus und Garten. Rosenkugeln und Blumenstecker schmücken die Beete, und im Haus finden sich Mosaikbilder und Lampenverkleidungen. Die Trägerformen schneidet ihr Mann für sie aus, der sie immer bei ihren Ideen unterstützt.

Ein großer Traum ist es, das eigene Bad mit einem großflächigen Mosaikbild zu verschönern. Das Motiv dazu hat sie bereits im Kopf, eine Meeresschildkröte. Ihre Werke sind auch deshalb so lebendig, weil die 54-Jährige nicht nur Fliesen verwendet, die sie zerkleinert, sondern allerlei andere Materialien mit einbaut. Neben Glasnuggets und Perlen finden sich deshalb oft auch Gegenstände, zu denen sie eine ganz persönliche Beziehung hat, wie Muscheln aus dem Urlaub, alte Schmuckstücke oder Nippes, der sonst in einer Schublade sein Leben fristen müsste, an dem jedoch Erinnerungen hängen. Dazu kommt jede Menge Material, dass sie überall sammelt, wie etwa zersprungene Blumentöpfe, die sie bei Freunden mitnimmt.

„Mosaik hat was von Nachhaltigkeit, weil man dabei aus etwas Kaputtem etwas Neues und Schönes machen kann“, sagt sie. Deshalb ermuntert sie ihre Kursteilnehmer auch ausdrücklich, eigenes Material in den Kurs mitzubringen, auch wenn ihnen dort der ausufernde Fundus von Malu Landig zur Verfügung steht.

„Ich selbst brauche Materialfülle“, gibt sie zu und betont, dass sie genau dieses kreative Kribbeln in den Fingern, das Bedürfnis, sich kreativ in einer Aufgabe zu verlieren, an ihre Kursteilnehmer weitergeben möchte. „Wo darf man sich heute noch so richtig kreativ ausbreiten und sich komplett darauf einlassen?“, fragt sie rhetorisch und freut sich darüber, ihren Teilnehmern diesen Raum bieten zu können.

Ausstellung im Advent

Ihre eigenen Arbeiten stellt die Triensbacherin in der Adventszeit in Kirchberg aus. „Mosaik meets Schmuck“ heißt die Ausstellung in der Galerie am Frankenplatz, wo sie „Malus Herzstücke“, wie ihre Arbeiten heißen, präsentieren wird. Ihr neuestes Werk, das sie angefertigt hat, um Kursteilnehmern so richtig Lust zu machen, ist übrigens ein Horaff in den Stadtfarben.