Kreatives für Kunstliebhaber

pm

Die Veranstaltung im ausgeschmückten Rathaus in Fichtenau-Wildenstein hat sich in der Tradition der letzten Jahrzehnte zu einem wahrhaften Besuchermagneten in der vorösterlichen Zeit entwickelt. Aussteller und Gäste aus allen Teilen Deutschlands lassen den Markt Jahr für Jahr großzügig, auf drei Stockwerke im Rathaus verteilt, in neuem Glanz und neuer Vielfältigkeit erstrahlen.

Der Austausch zwischen Künstler und Kunde und ein reger Kauf und Verkauf der liebevoll gestalteten Produkte rund ums Ei und Ostern deckt die weit gefächerten Interessen nahezu aller Marktbesucher ab. Das österlich geschmückte Rathaus bietet Ideen und Anregungen für den eigenen Osterschmuck. Große und kleine Besucher werden von vielen Hasen und Küken herzlich begrüßt. Der mittlerweile 29. Ostereiermarkt wird am Samstag, 24. März, um 10 Uhr im Rathaus in Fichtenau-Wildenstein von Bürgermeisterin Anja Wagemann eröffnet und mit dem Musikduo „little fishes“ mit Julitta Hoffmann und Sonja Wilhelm musikalisch umrahmt.

Zukunft des Lebens

Die Gemeinde Fichtenau nimmt dabei Bezug auf das christliche Auferstehungsfest: Das Ei hält etwas verborgen, in ihm ist Leben. Damit wird die Verbindung zwischen dem Ei und Ostern für die Christen verdeutlicht. Aber nicht nur der Beginn des Lebens, sondern auch die Zukunft des Lebens, im Besonderen der Kinder, lässt Ostern Jahr für Jahr zu einem Freudenfest werden. Auch die Frage nach der Ewigkeit kann durch die Form des Eies, ohne Anfang und Ende beziehungsweise der Frage, ob zuerst Ei oder Huhn war, gedeutet werden.

Von der vielfältigen und ausgefallenen Gestaltungsmöglichkeit rund ums Ei können sich die Besucher beim Ostereiermarkt in Fichtenau-Wildenstein überzeugen. Gezeigt werden von etwa 40 Ausstellern aus Deutschland traditionelle Techniken, wie das Bemalen mit Aquarell- und Plakatfarben, Tusche und Acryl. Die Aussteller führen größtenteils ihre Techniken vor und geben dabei gerne Ratschläge zur eigenen kreativen Gestaltung.

In der Cafeteria im Rathaus sorgen die Fichtenauer Landfrauen mit selbstgebackenen Kuchen, kleinen Speisen und Kaffee für eine Stärkung zwischendurch. Die Gastronomiebetriebe im Ort bieten ebenfalls kulinarische Köstlichkeiten an. Damit die Eltern in Ruhe das „Fichtenauer Ostereiermarkt Erlebnis“ genießen können sorgt das Kindergartenteam am Nachmittag. Für alle Kids – bis zehn Jahre – gibt es die Möglichkeit seine Kleinen dort betreuen zu lassen.

In diesem Jahr wird es auch ein Überraschungs-Gewinnspiel geben. Der Erstplatzierte darf sich über einen einstündigen Simulatorflug einer Boeing 737 von sim­INN aus Böblingen freuen. Der zweite Gewinner erhält im Vitalhotel Meiser aus Fichtenau-Neustädtlein ein romantisches Candlelight-Dinner für zwei Personen. Über einen Blumengutschein von der Gärtnerei Bleicher aus Fichtenau-Neustädtlein darf sich der Drittplatzierte freuen.