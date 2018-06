Region / pm

Im Rahmen der Kooperation zwischen Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und Energieagentur Main-Tauber-Kreis wird am Montag, 2. Juli, im Rathaus Wertheim erstmals eine Energieberatung angeboten. Weitere Beratungen für Sparer und Sanierer finden am Mittwoch, 4. Juli, im Rathaus Bad Mergentheim und im Mehrgenerationenhaus Lauda-Königshofen sowie am Donnerstag, 5. Juli, im Landratsamt in Tauberbischofsheim statt. Anmeldungen bitte unter Telefon: 0 93 41 / 82 58 13 oder 08 00 / 8 09 80 24 00.