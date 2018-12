Streit Kontroverse im Blaufeldener Rat beigelegt

Blaufelden / Oliver Färber

In der jüngsten Sitzung des Blaufeldener Gemeinderats ging es nochmals um die Vorwürfe gegen den Wiesenbacher Ortsvorsteher Manfred Glemser. Letztmals, wie Bürgermeisterin Petra Weber ausdrücklich betonte. Gemeinderat Andreas Busch hatte bei einer Sitzung die Frage aufgeworfen, ob Glemser seine Verschwiegenheitspflicht verletzt habe, als er die Namen zweier Ortschaftsräte nannte, die gegen eine Fusion von Bezirken bei der anstehenden Kommunalwahl gestimmt hatten. Der Ortsvorsteher wiederum hatte sich darüber echauffiert, dass er im amtlichen Mitteilungsblatt als „Lügner“ und „Geheimnisverräter“ hingestellt worden sei.

„Ich habe mir das selbst angeschaut“, berichtete die Verwaltungschefin nun – und berichtete vom Ergebnis der Untersuchung. In der öffentlichen Ratssitzung am 15. Oktober habe Glemser die Namen der Mitglieder der Ortschaftsräte genannt, die sich gegen die Wahlbezirksfusion aus­sprachen. Es sei zwar richtig, dass diese bereits in einer Sitzung des Wiesenbacher Ortschaftsrats am 24. Juli darüber abgestimmt hatten. Geprüft wurde, ob diese Sitzung nicht öffentlich gewesen sei. Es habe sich bestätigt, dass sich der öffentlichen eine nicht öffentliche angeschlossen habe, und die Räte im nicht öffentlichen Teil ihre Stimme abgegeben hatten. „Diese Abstimmung ist damit geheim gewesen“, so Weber.

Glemser nichts vorzuwerfen

Allerdings habe es eine weitere, öffentliche Ortschaftsratssitzung gegeben – nur drei Tage vor der Gemeinderatssitzung in Blaufelden, bei der Glemser über die Abstimmung berichtet hatte. In der Sitzung in Wiesenbach ging es erneut um die Wahlbezirke und es sei erneut – nun öffentlich – abgestimmt worden. Und dieses Ergebnis hatte der Ortsvorsteher auch öffentlich weiter geben dürfen, ohne gegen seine Verschwiegenheitspflicht in seinem Amt zu verstoßen.

Damit seien die Vorwürfe gegen Glemser gegenstandslos. „Für mich ist dieses Thema endgültig abgeschlossen“, sagte die Bürgermeisterin. Sie rief dazu auf, jetzt wieder zur normalen konstruktiven Arbeit im Gremium zurückzukehren.