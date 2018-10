Crailsheim Konfetti marsch!

Next

Crailsheim / Luca Schmidt

Julia Engelmann trifft den Nerv ihrer Zeit – das stellte die Poetry-Slammerin, Schauspielerin, Autorin, Sängerin und Poetin am Dienstag im Crailsheimer Hangar unter Beweis. Sie begeisterte knapp 900 Zuschauer ihrer Tour „Poesiealbum“ mit ihren Liedern und Gedichten. Aber auch Julia Engelmann wird Crailsheim wohl nicht so schnell vergessen, schließlich gab es für sie hier ebenfalls zwei Premieren: Sie bekam ein Gedicht vorgetragen und einen Heiratsantrag aus dem Publikum.

Bei Engelmanns Autritt dauert es keine Viertelstunde, schon hat die 26-Jährige das Publikum mit ihrer Carpe-diem-Einstellung in ihren Bann gezogen. Den ersten frenetischen Applaus bekommt sie für „Aka Btw Coconutoil“ – einen Rap, bei dem sie mehrere Anglizismen melodisch aneinanderreiht. Nebenbei wirft sie immer wieder ein Handvoll Konfetti auf die Bühne.

Gerührt sind viele Besucher nach den Gedichten für ihren Vater und für ihre Mutter – und die gleichen Zuschauer stehen rund eine Stunde später auf und tanzen zu Engelmanns Song „Das Lied.“

Mal emotional, mal in Feierlaune

„Es ist ein Auf und Ab im positiven Sinn. Mal ist es eher emotional, dann möchte man am liebsten feiern“, sagt die 24-jährige Vivian Hahn nach dem Auftritt. Sie ist ein Fan von Engelmann, Crailsheim war bereits die zweite Liveshow, die sie gesehen hat. „Meine innere Gefühlswelt hat sie auf jeden Fall erreicht.“

Das erste Video, dass sie von Engelmann gesehen habe, sei ihr Poetry-Slam-Auftritt in Bielefeld gewesen. „Vor einem Jahr hat mir meine beste Freundin dann Karten für die Veranstaltung hier geschenkt“, sagt Hahn.

Was es in dieser Form wohl auch nur bei Julia Engelmann gibt: Ihre Mutter Bea Engelmann läuft durch das Publikum und gibt das Mikrofon an Besucher, die Fragen stellen möchten.

Los geht es harmlos: Sind deine Eltern immer dabei? Antwort Julia Engelmann: „Ja, wir sind eine Art familiärer, lyrischer Wanderzirkus.“ Dann die erste Premiere: Sie bekommt von einem weiblichen Fan ein Gedicht vorgelesen, Inhalt: Was Julia Engelmann für sie bedeutet und ihr gibt. „Ich fühle mich gerade wie an meinem Geburtstag“, sagt Engelmann.

Sie sagt nicht Nein

Doch es sollte noch eine zweite Premiere geben: Ein Mann bekommt das Mikrofon und fragt: „Was muss ich tun, damit du mich heiratest?“ Nach einer kurzen Bedenkzeit antwortet Engelmann, ihre Lebensplanung mache sie im Moment von Jahr zu Jahr. „Aber lass mich noch einmal eine Nacht darüber schlafen.“

Immerhin: Das Publikum spendet einen Riesenapplaus für den Mut des Mannes. Der erinnert Engelmann noch einmal auf Facebook unter dem Namen Robert Mai an die ausstehende Antwort – schließlich habe sie noch nicht Nein gesagt.