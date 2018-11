Ausstellung Kommet das liebliche Kindlein zu schauen…

Crailsheim / Julia Vogelmann

Mit Krippen in den Schaufenstern der Innenstadt, rückt der Kern des Weihnachtsfests wieder in die Öffentlichkeit. Ab Montag sind die Krippen in den Geschäften zu sehen.

Ab Montag lohnt sich ein Schaufensterbummel durch das vorweihnachtliche Crailsheim, selbst wenn man nicht unbedingt Geschenke kaufen möchte. In den Schaufenstern von 22 Geschäften in der Innenstadt sind dann nämlich Weihnachtskrippen ausgestellt. „Ich finde es so schade, dass das Weihnachtsfest nur noch aus Elchen und Glitzer besteht. Die Überlegung war, das Eigentliche von Weihnachten wieder im öffentlichen Raum präsent zu haben“, erklärt Dekanin Friederike Wagner, wie die Ausstellung in Zusammenarbeit von evangelischem Kirchenbezirk Crailsheim, Evangelischer Familienbildungsstätte, Werbegemeinschaft und Stadt Crailsheim zustande kam. Bestärkt und inspiriert wurde die Idee auch durch eine Studienausfahrt nach Günzburg, wo Privathäuser in der Vorweihnachtszeit Zugang zu ganz privaten Krippen gewähren.

„Eine spannende Kombination“

Geschaffen wurde eine „Win- win-Situation“, wie Dekanin Wagner es bezeichnet. Wer die Schaufenster anschaut, der kann auch die Krippen betrachten und umgekehrt. „Ich finde die Kombination sehr spannend“, bestätigt Kai Hinderberger von der Stadt Crailsheim. Große Aufgeschlossenheit herrschte deshalb auch vonseiten der Geschäftsleute, die in ihren Schaufenstern nun eine kleine oder auch etwas größere Ecke freiräumen, um Platz für die Krippen zu schaffen. Diese stammen übrigens zum großen Teil aus dem Krippenmuseum von Dr. Marion Schwarze in Amlishagen und wurden ergänzt durch private Stücke oder auch durch Spenden, wie eine komplette Playmobilkrippe, die nach der Ausstellung in den Besitz eines Kindergartens übergeht.

Ein buntes Sammelsurium

Zu sehen sein wird also ein buntes Sammelsurium an Kleinoden, die die Ausstellungsmacher auch ganz passend zu den jeweiligen Geschäften platziert haben. So findet sich bei TC Buckenmaier eine Krippe aus Textil, im Biotop die bekannte Ostheimer Krippe und bei Bäcker Baier eine Krippe aus Ausstechformen, die dann auch in gebackener Form zu bewundern sein wird. Bei Optiker Kuno gibt es passend einen kleinen Hingucker in Form einer winzigen Eskimokrippe, wo sich statt Ochs und Esel Eisbär und Pinguin zu Josef und Maria gesellen.

Ein weiteres Schmuckstück gibt es in der Rats-Apotheke auf dem Schweinemarktplatz zu sehen. Eine sogenannte Retablo-­Krippe, deren Ursprünge bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen, wird dort ausgestellt. Das Besondere ist nicht nur die aufwendige Machart, sondern auch das Material: Die Krippenfiguren sind aus einer Mischung aus Mehl, Brotteig und Gips gefertigt und dann bemalt.

Hinter jeder einzelnen der Krippen, die aus China, Peru, Tansania, von der Elfenbeinküste und aus vielen weiteren Ländern der Welt kommen, steckt auch eine Geschichte, weshalb es Führungen geben wird. An drei festen Terminen und auf Nachfrage werden Friederike Wagner und Gerlinde Mack, die Leiterin der Familienbildungsstätte, den Krippenspaziergang anbieten. Der Ausstellung vorausgehen wird ein einführender Vortrag mit dem Titel „Symbolik und Aufbau einer Krippe“ mit Pfarrerin im Ruhestand Ulrike Engelhardt.

Maria im Mutterschutz?

Bis Ende des Jahres werden die Krippen in den Geschäften ausgestellt sein, auch wenn die tatsächliche Weihnachtszeit bis 2. Februar reicht. Dann nämlich sind die 40 Tage Mutterschutz um, die auch schon Maria zustanden, als das Jesuskind in der Krippe lag. Die darf man übrigens nicht verwechseln mit der Grippe: Denn wer die hat, liegt oft länger.