Wenn es im Schlachthof in Crailsheim oder in Schwäbisch Hall zu einem Corona-­Ausbruch kommt, dann ist ein neuer Lockdown vielleicht nicht mehr weit. Insofern müssen die Betriebe und die Behörden jetzt alles daran setzen, dass es gar nicht erst so weit kommt wie im Kreis Gütersloh....