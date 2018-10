Kiwanis Köhnlein folgt auf Wirsching

Crailsheim/Stimpfach / SWP

Die Crailsheimer Kiwanis feierten kürzlich die Amtsübergabe in einem Hotel in Rechenberg. Turnusgemäß wechselt bei der Service-Club-Organisation der Präsident jährlich.

Der scheidende Präsident Björn Wirsching zog noch einmal Bilanz. Während seiner Amtsperiode hätten die Crailsheimer Kiwanis vielfältige Hilfe geleistet. Mit dem Benefizkonzert, dem Kinderfest und dem Zirkuspalast in Heilbronn zählte Wirsching die Highlights des Jahres auf.

Das Kinderfest mit rund 120 Kindern und Jugendlichen im Sommer im Crailsheimer Hangar und der Zirkuspalast mit rund 180 teilnehmenden Kindern aus dem Raum Crailsheim hätten das breite Wirken der Crailsheimer Kiwanis gezeigt, so Wirsching.

Aktiv sein und Spaß haben

Der neue Präsident Rainer Köhnlein bedankte sich bei seinem Vorgänger und stimmte auf sein Amtsjahr mit dem Kiwanis-Motto „Serving the Children of the World“ (Wir helfen den Kindern dieser Welt) ein. Der Begriff Kiwanis stammt aus dem Indianischen und bedeutet soviel wie: aktiv sein und Spaß daran haben. Für die Kiwanis bedeutet das Spaß und Freude an der gemeinsamen Charity-Arbeit zum Wohle von Kindern und Jugendlichen.

In ihren Förderprojekten berücksichtigen die Crailsheimer Kiwanis Schulen, Organisationen und Einzelprojekte in der Region, die sich der Unterstützung Hilfsbedürftiger bis hin zur Begabtenförderung widmen.