geriatrische Institutsambulanz. Diese soll „als Element der spezialisierten ambulanten geriatrischen Versorgung die hausärztliche Versorgungsebene bei der Abklärung von multikausal bedingten geriatrischen Syndromen und komplexen Krankheitskonstellationen unterstützen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Als Klammer zwischen Krankenhaus und ambulantem Sektor soll sie eine wichtige Rolle in der geriatrischen Versorgung einnehmen. Das Klinikum Crailsheim eröffnet zum 1. Oktober eine. Diese soll „als Element der spezialisierten ambulanten geriatrischen Versorgung die hausärztliche Versorgungsebene bei der Abklärung von multikausal bedingten geriatrischen Syndromen und komplexen Krankheitskonstellationen unterstützen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Als Klammer zwischen Krankenhaus und ambulantem Sektor soll sie eine wichtige Rolle in der geriatrischen Versorgung einnehmen.

altersmedizinische Untersuchung möglich, die bisher nur stationär angeboten wurde, wie Dr. Norbert Andrejew, Chefarzt der Geriatrie in Crailsheim, erklärt. Krankenhaus Schwäbisch Hall Studie: Diak zählt zu den besten deutschen Kliniken Schwäbisch Hall Durch eine Überweisung durch den Hausarzt ist jetzt im Klinikum erstmals auch ambulant eine spezialisiertemöglich, die bisher nur stationär angeboten wurde, wie Dr. Norbert Andrejew, Chefarzt der Geriatrie in Crailsheim, erklärt.

In der Ambulanz findet eine ausführliche Untersuchung durch Ärzte und Therapeuten des ge­riatrischen Teams statt, um typische Altersprobleme wie Einschränkungen in der Mobilität, erhöhte Sturzgefahr, drohende Pflegebedürftigkeit und Verlust der Selbstständigkeit möglichst frühzeitig zu erkennen. Ergänzend sind Prüfungen bei Demenzverdacht und ein Medikamenten-Check möglich.

Die Ergebnisse der Untersuchungen werden mit dem Patienten besprochen. Konkrete Handlungsempfehlungen zur weiteren Diagnostik und Therapie werden an den Hausarzt weitergeleitet. Dies betrifft vor allem ältere Menschen, die unter mehreren Beschwerden leiden. „Wir stehen in keiner Konkurrenz zu den Hausärzten, sondern sehen uns vielmehr als Ergänzung in besonders komplexen geriatrischen Fällen“, betont Andrejew.

Die geriatrische Institutsambulanz soll gemeinsam mit den Hausärzten helfen, alten Menschen eine gute Lösung für ein langes selbstständiges Leben daheim zu ermöglichen. Termine für die geriatrische Institutsambulanz werden zwischen Hausarzt und Klinikum vereinbart.