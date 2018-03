Die gute Geschichte Kleine Hilfe mit großer Wirkung

Mwanza / Ralf Mangold

Erste Erfahrungen mit Afrika hatte Schnabel im Rahmen seines Studiums für Rhetorik und Politikwisssenschaft in Tübingen bereits durch ein dreimonatiges Praktikum bei einem Radiosender in Namibia gemacht. „Das war eine sehr interessante Zeit, in der ich Gefallen an den Menschen und ihrer Lebenseinstellung gefunden habe.“

Nach seiner Masterarbeit fasste der 24-Jährige den Entschluss, auf den südlichen Kontinent zurückzukehren. „Ich wollte eine sinnvolle Aufgabe, die ich mit meinem Hobby Fußball verbinden konnte“, so der auch in der Politik engagierte junge Mann aus Kleinaltdorf. Über ­einen Kommilitonen, der beim SWR ­ge­arbeitet hat, ist Florian Schnabel auf das Projekt in Tansania gestoßen. „Er war wie ich drei Monate dort. Ich war praktisch sein direkter Nachfolger“, erzählt der Kleinaltdorfer.

„Das war eine aufregende Zeit. Reinfinden musste ich mich insbesondere in die Aufgaben als Bauleiter“, erzählt Schnabel schmunzelnd. „So was habe ich zuvor nie gemacht, und handwerklich bin ich auch nicht unbedingt begabt, aber ich bin dann doch recht schnell reingewachsen.“ Von lokalen Firmen wurde unter seiner Anleitung ein Sportzentrum für Fußball, Volleyball, Basketball und Netball errichtet. „Das war manchmal ganz schön schwierig. Mit Pünktlichkeit und Lieferfristen beziehungsweise Verfügbarkeit der Materialien muss man doch recht große Abstriche im Vergleich zu den gewohnten Standards in Deutschland machen.“ Die Verständigung war zudem nicht ganz einfach. Anders als zuvor in Namibia sprach niemand Deutsch, und mit Englisch kam man auch nicht durch. „Ich habe deshalb einen Sprachkurs in Swahili belegt, mit der Zeit klappte es dann immer besser.“

Zehn Minuten von der Baustelle hat Schnabel in Mwanza mit zehn anderen Volontären zwischen 20 und 35 Jahren aus der ganzen Welt in einer Wohngemeinschaft gelebt. „Neben der Bauleitung unseres Großprojekts hatte ich noch viele anderen Aufgaben“, erzählt Schnabel. Er beobachtete beispielsweise Trainingseinheiten und gab den Trainern vor Ort Tipps für ihre Übungseinheiten. Oftmals stand er aber auch selbst auf dem Platz und leitete Einheiten bei Schulen und Vereinen. „Es gab sehr viele Anfragen, die ich gar nicht alle erfüllen konnte.“

Während Sport in Deutschland für viele nur ein Ausgleich ist, ist er für die Menschen in Tansania viel mehr. Für viele ist Sport das einzige Hobby. Die Möglichkeit in einem Verein zu spielen gibt Halt im Leben und lässt alltägliche Probleme vergessen. Leider haben zu viele Tansanier aufgrund fehlender Spielflächen und Vereinsangebote nicht die Möglichkeit regelmäßig ihrer größten Leidenschaft nachzugehen.

Wichtig ist die Nachhaltigkeit

Als einer der wenigen Weißen in einer Stadt mit über 220 000 Einwohnern stand Schnabel eigentlich immer im Mittelpunkt. Da wurde nach Selfies mit ihm gefragt. Die Einheimischen wollten wissen, wie das Leben in Europa ist, aber auch um Geld wurde oftmals gebettelt. „Das Denken vor Ort war, dass alle Weißen reich sind. Aber ich kann nicht jedem Einzelnen helfen, sondern muss

den Leuten Hilfe zur Selbsthilfe geben.“ Entwicklungshilfe hatte er sich eigentlich deutlich einfacher vorgestellt. „Man muss sich immer genau überlegen, was nachhaltig ist.“ Als Beispiel nennt er Bälle, die er mitgebracht hat „Es bringt wenig, ein paar Bälle irgendwo abzugeben. Man muss eine Struktur schaffen, wie jene von möglichst vielen genutzt werden können, wer die Bälle dann beispielsweise repariert, wenn sie kaputtgehen.“

Mitgekickt hat Schnabel auch öfters, natürlich barfuß. „Wäre ja doof gewesen, wenn ich mit meinen Nockenschuhen den anderen auf die Füße getreten wäre“, sagt er lächelnd. Zudem baute er sich ein Netzwerk in der Region auf, um neue Vereine und Mannschaften in Mwanza zu gründen. Insbesondere im Jugend- und Frauenbereich sind noch sehr wenig Teams organisiert. „Es gibt keinen Spielplan und keine Liga. Eigentlich ist alles recht chaotisch.“ Eine gewisse Struktur hätte eine bessere Nutzung der vorhandenen Sportgeräte und Spielstätten als positiven Effekt. „Da nur sehr wenige Bälle vor Ort vorhanden sind, wird sehr physisch trainiert.“ Die meisten Jugendlichen eifern den Idolen in der englischen Premiere League nach, „viele träumen davon, mit Fußball in Europa ihr Geld zu verdienen“. Dieser Traum wir aber wohl nie wahr werden.

Durch die Eltern vorgeprägt

Wichtig war ihm, die Kultur der Menschen kennenzulernen und zu achten. „Auch wenn man denkt, etwas besser zu wissen oder zu können, darf man nie wie ein Herrscher auftreten, sondern sehr behutsam auf die Menschen vor Ort einwirken. Und wenn etwas nicht so funktioniert wie bei uns, dann muss man das auch einfach mal akzeptieren.“

Sozial war Schnabel schon immer engagiert und zudem durch seine Eltern vorgeprägt. Sein Vater arbeitet bei der Lebenshilfe, und auch seine Mutter ist im Behindertenbereich tätig. Ein Jahr lang hat Schnabel als FSJler am Sonnenhof in Schwäbisch Hall mit Menschen mit Handicap gearbeitet. „Im Laufe des Studiums ist mir klar geworden, dass der Status quo auf der Welt nicht gut ist. So fasste ich den Entschluss, einen kleinen Beitrag dafür zu leisten, um dies zu ändern.“

Vermisst hat er in Afrika eine warme Dusche und manchmal das gewohnte Essen, meistens gab es nämlich nur Reis mit Bohnen. Beeindruckt haben ihn die Dankbarkeit der Menschen und die extreme Familienverbundenheit, „das können wir uns in Deutschland zum Vorbild nehmen“. Nach dem Masterstudium könnte sich Schnabel vorstellen, für eine Nicht-Regierungs-Gesellschaft im Ausland zu arbeiten, etwas Nachhaltiges zu schaffen. Gerade in Afrika ist Hilfe dringend nötig. Insbesondere für benachteiligte Menschen oder Waisenkinder gibt es keine sozialen Hängematten, und das Elend der Menschen ist groß.

Die letzten drei Wochen seines rund viermonatigen Aufenthalts in Tansania hat Schnabel genutzt, um das Land kennenzulernen. Ganz besonders in Erinnerung blieb ihm dabei der Trip mit dem Mountainbike durch den Regenwald und die Fahrt durch den Serengeti-Nationalpark. „Irgendwann komme ich auf jeden Fall noch mal zurück, um die Menschen vor Ort zu treffen und zu schauen, wie sich das Projekt entwickelt hat.“ Und außerdem will er dann, wenn er im Sommer seinen Bachelor abgelegt hat, sich noch einen besonderen Traum erfüllen, einmal den Kilimandscharo zu besteigen, das höchste Bergmassiv Afrikas. Trotz der einfachen Verhältnisse war es rückblickend eine ganz tolle Zeit. „Man lernt Dinge wieder mehr zu schätzen wie beispielsweise fließend warmes Wasser. Mit den Kindern zu arbeiten, hat mir riesigen Spaß gemacht. Und ganz besonders stolz bin ich auf die vielen Fortschritte, die ich in der kurzen Zeit vor Ort mitentwickelt habe.“

Unterkunft, Flug und Essen hat Schnabel aus eigener Tasche bezahlt, „damit hundert Prozent der Spendengelder direkt bei den Menschen vor Ort ankommen.“ Er selbst hat mit ein paar anderen Volontären einen Videoclip gedreht als Charity-Aktion, „da sind einige Spendengelder aus meinem Bekanntenkreis zusammengekommen. Der TSV Ilshofen hat uns zudem einige Bälle gespendet.“ Zweimal stand Schnabels Projekt in den vier Monaten auf der Kippe. „Ich habe mich mit Malaria infiziert, mir ging es jeweils über eine Woche so richtig schlecht.“ Aber abzubrechen kam trotz der doch recht mangelhaften Gesundheitsversorgung für ihn nicht in Frage.

Die Auslandsaufenthalte haben ihn geprägt, „man muss raus aus seiner Komfortzone und wächst an seinen Aufgaben.“ Zudem durfte er viele Erfahrungen sammeln und hat neue Freundschaften geschlossen. „Ich bin gerne im Ausland“, sagt Schnabel. Nur wenige Wochen nach seiner Rückkehr nach Deutschland war er dann auch schon wieder unterwegs und besuchte seine Freundin in Laos, die dort Englisch unterrichtet.