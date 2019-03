Investition Kirchberger Schlosshotel eröffnet

Kirchberg / Oliver Färber

Es ist ein Tag, an dem es einen mehrfachen Grund zum Feiern gibt. Auch wenn das Wetter an diesem Samstagvormittag kalt und regnerisch ist: Für die kleine Eröffnungsrede von Rudolf Bühler kommen die Besucher gern am Atrium des Kirchberger Schlosses zusammen. Schließlich verkündet der Vorstand der gemeinnützigen Stiftung Haus der Bauern, die das historische Gemäuer wiederbelebt hat, dass ein weiterer Meilenstein erreicht worden sei: Dank des neuen Schlosshotels können dort nun 66 Gäste in 40 Zimmern übernachten.

„Es war ein ambitioniertes Projekt, das wir 2015 begonnen haben“, gibt Bühler zu. Und auch wenn es nicht die von ihm prognostizierte Zeit von drei, sondern am Ende fünf Jahre gedauert hat – die Ideen zur dauerhaften zukünftigen Nutzung des Schlosses gingen auf. „Bis September 2020 sind alle Bereiche wiederbelebt“, verrät er. Schon jetzt seien alle vermietbaren Räume belegt und würden genutzt.

Akademie erfolgreich

Weiterhin liege der Schwerpunkt der Anstrengungen darin, die Akademie für ökologische Land- und Ernährungswirtschaft der Stiftung weiter zu stärken. Auch in diesem Bereich wurde bereits eine wichtige Marke gesetzt: „Wir haben schon 1500 Teilnehmertage verzeichnet“, so Bühler. Somit erhalte sie die Anerkennung als Erwachsenenbildungsstätte – und werde förderfähig. „Ich denke, dass wir auf 3000 Teilnehmertage kommen können“, schätzt er.

Die Veranstaltungen plus das Angebot, dort Bio-Fachkraft werden zu können, ist auch der eigentliche Grund, der letztlich zur Eröffnung des Hotels geführt habe. „Für die notwendigen Seminare sollte man 20 Zimmer vorhalten“, habe er erfahren – und damit auch einmal ein Reisebus mit Gästen unterkomme, müsse man mit 40 starten.

Das ist nun umgesetzt. Und damit nicht genug: Wenn der Mietvertrag mit dem Landkreis ausläuft, der derzeit noch in einem Flügel Asylbewerber untergebracht hat, erfährt das Hotel eine Erweiterung, soll am Ende auf 50 Zimmer mit 75 Betten kommen. Deutlich ist dabei die Handschrift Bühlers zu erkennen. So gibt es beispielsweise Suiten, die mit ihrer Einrichtung an die gemeinsamen Pfeffer-Projekte der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft in Indien und Afrika erinnern. Ein Zimmer hoch oben im Turm heißt Adlerhorst. Und die sieben Zimmer einfachster Kategorie mit Etagendusche bekamen den Namen Siebenschläfer 1 bis 7.

Auch wenn das Hotel ab dem heutigen Dienstag auf der Internet-Plattform booking.com Übernachtungen anbietet – eins stellt Bühler klar: Man ziele nicht auf Kommerz. „Wir wollen kein Business. Wir wollen etwas, das der Region etwas gibt“, beteuert er. Dazu gehöre es, die Historie des Gemäuers zu achten. „Deshalb gibt’s keine Fernseher in den Zimmern“, sagt er mit einem Grinsen auf den Lippen. Aber auf ein „starkes WLAN“ in allen Bereichen werde gesetzt.

Als eine „wunderbare runde Sache“ bezeichnet Kirchbergs Bürgermeister Stefan Ohr das neue Hotel. Schon das Café als Anlaufstelle für Touristen sei ein besonderer Gewinn gewesen. Nun gebe es in den drei Kategorien Übernachtungsmöglichkeiten für jeden Anspruch.

Historisches erhalten

„Und jetzt spicken wir einmal in die Zimmer“, lädt Bühler auf einen Rundgang ein. Dabei gibt’s noch viele interessante Details. Auf dem Weg über Prinzessinengang und mit Stationen am Eulennest verrät er, dass sämtliche Elektrik- und Sanitärinstallationen beim Umbau erneuert werden mussten. Wo Historisches erhalten werden konnte, sei das umgesetzt worden.

Die Führung endet nicht im Hotelbereich. „Hier entsteht eine Zwei-Zimmer-Luxuswohnung“, sagt er – und öffnet die Türen zu einer laufenden Baustelle. Im Bereich, der noch an den Landkreis vermietet ist, gibt’s eine Großküche. „Hier wird Lothar Eiermann das Restaurant eröffnen“, verkündet Bühler, dass er den ehemaligen Friedrichsruher Sternekoch für das Projekt gewinnen konnte. Ende des Jahres sollen die Räume in diesem Flügel dafür umgebaut werden.