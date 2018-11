Stadtseniorenrat Kinofreuden mit Kaffeekränzchen

Crailsheim / Julia Vogelmann

Jeden zweiten Mittwoch im Monat veranstaltet der Stadtseniorenrat in Kooperation mit der Firma Wagner, die das Cinecity betreibt, einen Kinonachmittag für Senioren. Vorher trifft man sich im Café des Kinos zu Kaffee und Schwätzchen. Diesmal gab es ausnahmsweise auch ein Gläschen Sekt, denn das Seniorenkino feierte sein „Einjähriges“ und das mit dem Rekord von 103 Besuchern.

„Wir haben Stammgäste, die diesen Mittwoch als festen Termin in ihrem Kalender haben“, weiß Elke Bechtel, die Vorsitzende des Stadtseniorenrats. Sie sucht zusammen mit ihrer Stellvertreterin Gerlinde Litak und dem Marketingmanager des Kinos, Thomas Plaschke, immer die Filme aus. „Dabei müssen wir tatsächlich eine große Altersspanne zwischen 60 und 90 Jahren berücksichtigen, weshalb wir auf leichtere Filme gehen, die zwar zum Nachdenken anregen dürfen, jedoch keine schwere Kost sind“, erklärt Bechtel das Auswahlverfahren. Auf die Leinwand kamen so im vergangenen Jahr englische, französische und deutsche Komödien und auf Wunsch im Sommer „Mamma Mia 2“.

Dabei ist es für viele Besucher an diesem Nachmittag gar nicht einmal der Film, der sie ins Cinecity gelockt hat, wie Margot Nickl aus Onolzheim bestätigt. Die 83-jährige kommt zum Kinonachmittag mit dem Auto aus Onolzheim und sagt: „Es ist alles wunderbar und super organisiert. Ich komme immer. Das Kaffeetrinken in der Gemeinschaft ist recht schön. Man sitzt manchmal mit ganz Fremden am Tisch und kommt ins Gespräch.“ Während sie auf ihre Freundinnen wartet, die mit dem Seniorenfahrdienst kommen, unterhält sie sich prächtig mit ihren Tischgenossinnen.

Unter ihnen Karin Schweizer vom Sauerbrunnen. Sie kommt normalerweise zu Fuß oder mit dem Bus und trifft sich ebenfalls mit Freundinnen. „Es ist eine schöne Gelegenheit, zusammen- und unter die Leute zu kommen. Es ist ein absoluter Vorteil, dass das am Nachmittag stattfindet, denn abends gehe ich nicht mehr so gern raus“, so die 71-Jährige. Ihre Männer haben die Damen an diesem Nachmittag zu Hause gelassen. Lachend erklärt Karin Schweizer: „Die Männer gehen erst mit, wenn sie richtig alt sind. Was das für sie heißt, muss aber noch definiert werden.“

Weil es an diesem Nachmittag ein kleines Jubiläum zu feiert gibt, nutzt Elke Bechtel das Kaffeekränzchen auch, um sich offiziell bei ihrem Helferteam vom Stadtseniorenrat zu bedanken. Das fünfköpfige Team bewirtet die Kinogäste stets mit Kaffee und Leckereien und gibt sich viel Mühe, die Tische mit Blumen zu dekorieren, damit eine schöne und einladende Atmosphäre herrscht. „Es ist mir eine große Freude, wenn so ein Angebot so gut angenommen wird. Es macht unendlich Spaß, wenn so viele Leute kommen“, freute sich auch Thomas Plaschke, während er das Helferteam unterstützt.

Zum Jubiläum Buch zum Film

Er erinnert die Besucher auch daran, ihre Eintrittskarte griffbereit zu halten, bevor der Film losgeht, denn zur Feier des Tages gibt es eine Verlosung. Über den Hauptgewinn, ein Buch zum Film, darf sich schließlich Brigitte Kanatschnig freuen. Von der durchgehend großen Resonanz ist Elke Bechtel immer noch ein wenig überrascht, und sie meint fröhlich: „Es ist schön, ganz, ganz viele Stammgäste zu sehen. Wir hätten nie gedacht, dass das so viel Anklang findet. Wir sind hocherfreut.“