Lesung Kinder erleben einen „kuhlen“ Nachmittag

Crailsheim / Julia Vogelmann

Seit 2006 das erste „Lieselotte“-Buch auf den Markt kam, sind die Geschichten um die freche Kuh in vielen Kinderzimmern zu finden. Auch in der Stadtbücherei Crailsheim, die den Autor Alexander Steffensmeier zur Lesung geladen hatte, sind die zwölf Bücher des Münsteraners ein Ausleih-Schlager. Kein Wunder also, dass die 80 Karten für das Treffen mit dem Autor bereits vor zwei Wochen ausverkauft waren.

Entsprechend groß war die Aufregung, bevor die Lesung überhaupt losging. Einige hatten sich zum Zeitvertreib ein „Lieselotte“- Buch mitgebracht oder am Eingang gekauft und so wurde wartend gelesen und gekichert.

Als Steffensmeier schließlich loslegte, hatte er die Kinder gleich auf seiner Seite, indem er ihre Neugier weckte, nicht nur seine Bücher, sondern auch ihn und seinen Beruf näher kennenzulernen. „Ich habe das Glück, dass ich von Beruf aus Bilder malen darf“, erklärte er, während er den kleinen Zuhörern Bilder seiner Heimatstadt, seines Weges zur Arbeit und schließlich seines Arbeitsplatzes zeigte. Wie in einem Daumenkino zeigte er außerdem, wie mit wenigen Strichen, bei den staunenden Augen angefangen, die Figur Lieselotte entsteht und mit ihr die vielen kleinen und großen Nebendarsteller in seinen Büchern. Dabei interagierte er lebhaft mit seinen Zuhörern, ließ sie teilhaben am Entstehungsprozess und den Gedanken, die ihn umtreiben, wenn eine neue Geschichte entsteht.

Die erste Geschichte um die sehr menschliche Kuh erzählte Steffensmeier zu den Bildern auf der Leinwand fast frei, nahm sich viel Zeit, zusammen mit den Kindern die detailverliebten Zeichnungen zu betrachten, und ermutigte sie, immer Neues zu entdecken. Das machte den Kindern so großen Spaß, dass sie im zweiten Teil, als der Illustrator seine Figuren auf einer Zeichentafel nacheinander mit schwarzem Stift zum Leben erweckte, kaum eine weitere Geschichte erwarten konnten. „Wie lange willst du da noch rummalen“, fragte ein kleiner Fan, der lieber die fertigen Bilder sehen und die zugehörige neue Geschichte von Lieselotte hören wollte.

Das amüsierte Steffensmeier genauso wie die anwesenden Eltern, weshalb er tatsächlich seine neueste Geschichte auspackte und erzählte. Am Ende gingen die Kinder nicht nur mit vielen Lieselotte-Eindrücken nach Hause, sondern hatten auch einiges fürs Leben gelernt. Zum Beispiel dies: „Das Gute am Brillenzeichnen ist, dass man direkt weiß, wo danach die Ohren hinkommen.“