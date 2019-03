Natur Kinder bringen Blaufeldener Schulhof zum Blühen

Blaufelden / Oliver Färber

Die ersten Hummeln fliegen in den Gewächshäusern der Blaufeldener Gärtnerei Rüdenauer von Blüte zu Blüte. „Bei uns überwintern auch Wildbienen“, verrät Inhaberin Gudrun Weiberle. Heute hat sie aber weitere besondere Gäste: Schüler der örtlichen Grundschule und der Erich-Kästner-Schule und weitere Besucher. Denn es gibt einen Grund zum Feiern: Seit zehn Jahren gibt es die Kooperation des Betriebs mit den Schulen im Rahmen der Aktion blühender Schulhof. Acht Gärtnereien aus dem Landkreis Schwäbisch Hall, dem Hohenlohekreis und dem Main-Tauber-Kreis unterstützen das Projekt an verschiedenen Schulen.

Die Stopse sind ganz aufgeregt. Für den Festtag haben sie eine kleine Aufführung einstudiert. Die Zweitklässler singen „I love the Flowers“ – und haben für den Betrieb Gartenschmuck gebastelt. Die Schüler der Erich-Kästner- Schule bekommen für ihre Zirkusnummern Applaus. Ihr Rektor Klaus Hahnle betont, wie wichtig das Lernen mit allen Sinnen sei, was die Aktion blühender Schulhof ermögliche. „Wer das nicht von klein an gelernt hat, hat es später schwer“, meint er.

Das Digitalpaket des Bundes für Schulen komme zwar zur rechten Zeit, aber Lernen könne nicht nur an Tastatur und Bildschirm erfolgen. Beim Kooperationsprojekt mit der Gärtnerei erlebten die Kinder viel. „Und es wächst auch noch etwas Leckeres“, fügt er mit einem Grinsen auf den Lippen hinzu.

Er freut sich vor allem auch darüber, wie sich die Schüler um die Pflanzen kümmerten. Und auch, dass die Unbeteiligten Respekt vor deren Arbeit hätten. „Die Kübel stehen bei uns öffentlich da. Und es ist noch nichts passiert“, meint er – aber Weiberle hakt ein: „Hin und wieder fehlt eine reife Erdbeere.“ Hahnle erklärt, dass er dankbar dafür sei, dass sich ein ganzes Netzwerk um dieses Projekt kümmere. „Wir sind in einer Phase, in der wir auf unseren Planet schauen müssen“, fügt er hinzu.

Erstmals wird das Projekt im Februar gestartet. „Die Insekten sind schon jetzt unterwegs. Und auf deren Wichtigkeit wollen wir damit hinweisen“, so die Blaufeldener Gärtnerin.

Nachahmer erwünscht

Bundestagsabgeordneter Christian von Stetten (CDU), der Schirmherr der Aktion ist, meint, dass das Sinn mache. Die Petition in Bayern zeige, dass man sich um den Lebensraum kümmere. „Und das Projekt soll ja auch Nachahmer finden“, meint er.

Dass die Kinder dank des Engagements der Betriebe in Hohenlohe mehr Kontakt zur Natur fänden, lobt er. „Früher bekam man als Kind Stubenarrest, wenn man etwas angestellt hat. Heute ist es manchmal so, dass Kinder dann nach draußen geschickt werden“, spottet von Stetten.

Weiberle liegt gerade am Herzen, die Kinder an die Natur heranzuführen – auch wenn das Zeit und Geld koste. „Zu Hause bekommen sie den Bezug nicht mehr so“, lautet ihre Erfahrung. Schön sei es, dass auch Eltern mit anpackten, beispielsweise wenn es um die Pflege der Kübel in den Sommerferien gehe. Den Lebenskreislauf erkläre sie am Kompost, wo wieder Erde entstehe. Sie hat eine Idee: „Zum Gießen könnte man das Regenwasser von den Schuldächern sammeln. Dann lernen die Kinder, was es bedeutet, wenn es weniger regnet.“