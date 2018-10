Begleiteter Umgang Kind hat Recht auf Mama und Papa

Angebote des Kinderschutzbunds in Crailsheim

Zu den Angeboten des Kinderschutzbunds Ortsverband Crailsheim gehören neben der Umgangsbegleitung für Kinder und Eltern in Trennungs- und Scheidungssituationen auch Familienpaten, Babysitter­kurse und „Kinder in Bewegung“, bei dem Grundschulkinder Spiel, Spaß und Aktionen in einer Gruppe erleben können.

Um die Projekte weiterzuführen oder neue Projekte ins Leben rufen zu können, ist der Verein auf Unterstützung angewiesen. Dies ist möglich durch eine Mitgliedschaft, eine freiwillige, ehrenamtliche Mitarbeit im Ortsverband oder eine Spende. Spendenkonto: IBAN DE13 6225 0030 0000 0118 17, BIC SOLADES1SHA.