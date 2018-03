Crailsheim Kein Schlitzohr und kein Sammler: Der Roßfelder Antiquitätenhändler Peter Scherrmann

Crailsheim / Julia Vogelmann

Scherrmann ist gelernter Kaufmann, er hat also das Kaufen und Verkaufen, das Bewerten und Kalkulieren, von der Pike auf gelernt. Zu den Antiquitäten kam er über den Vater eines Freundes, der Händler war. Am Wochenende zogen Scherrmann und der Freund also über die Dörfer der Umgebung, klingelten an den Türen der Häuser und Höfe und fragten nach alten Möbeln. „Die Leute haben immer gefragt, was wir mit dem alten Zeug wollen“, erinnert er sich lachend.

Die Entscheidung, den Beruf des Antiquitätenhändlers schließlich selbst zu ergreifen, fiel, ohne dass es eine nennenswerte Initialzündung gebraucht hätte. „Mich hat hauptsächlich das Freiberufliche gereizt“, sagt er. Doch wer sich länger mit Scherrmann unterhält, der bemerkt schnell, dass die flexiblen Arbeitszeiten nicht der einzige Grund gewesen sein können: Zu leidenschaftlich erzählt er von den Anfangszeiten, in denen er von Haus zu Haus zog, teilweise ganze Stadtteile in Heilbronn abklapperte, um in den Haushalten unentdeckte Schätze zu ergattern.

Ein bisschen Wehmut

Ein bisschen Wehmut ist dabei, wenn er eine Anekdote nach der anderen erzählt, sich daran erinnert, wie die Leute plötzlich ihre Bauernschränke nicht mehr hergeben wollten, weil es in Mode war, die eigene Wohnung damit zu schmücken. Damals, findet er, haben die Menschen den Wert und die Machart der Möbel, ihre zeitlose Schönheit und die Geschichten, die sie mitbringen, noch mehr zu schätzen gewusst, als das heute der Fall ist.

Scherrmann hat sich das Wissen um die Qualität und den Wert alter Dinge selbst angeeignet. Er recherchiert intensiv und erkennt an den Details, ob ein Stück so alt ist, wie es scheint, und so wertvoll, wie sich die Besitzer und die Sammler das wünschen. „Mein ganzes Überleben hängt von meinem Wissen über die Materie und von einem Netzwerk aus Sammlern und Fachleuten ab“, erklärt er. Um dieses Netzwerk zu pflegen und immer weiter auszubauen, ist Scherrmann zwar nicht mehr so viel unterwegs wie früher, doch das Telefon und der vernetzte Computer sind für ihn mittlerweile unverzichtbare Arbeitsgeräte. Präsenz zeigt er auf Flohmärkten und im Kontakt mit Sammlern. Kommunikation ist für ihn das A und O.

Dabei ist er selbst kein Sammler, auch wenn in seiner Wohnung zahlreiche schöne Stücke ausgestellt sind und sich in den Vitrinen ein buntes Sammelsurium an allerlei Kuriositäten findet, zu dem er unzählige Geschichten erzählen kann. „Ich war nie in Gefahr nur zu sammeln, weil ich immer wusste, ich muss Geld verdienen. Da bin ich ganz Kaufmann“, sagt er, gibt aber gleichzeitig zu, dass er dennoch trauert, wenn ein besonders schönes Stück durch seine Hände an einen neuen Besitzer geht.

Früher hatte Scherrmann Lagerräume voller Möbel, zeitweise nannte er sogar einen Laden in Vellberg sein Eigen, doch das lohnt sich nicht mehr. Die Entwicklung, die seine Branche in den vergangenen Jahren durchgemacht hat, bewertet Scherrmann außerordentlich kritisch. Nicht nur, dass immer weniger Menschen bereit sind, in Antiquitäten zu investieren – auch das Internet mit Versteigerungsportalen wie Ebay führe dazu, dass der klassische Händler immer geforderter sei.

Zwar rücken Fernsehsendungen wie „Bares für Rares“ im ZDF den Wert und die gesellschaftliche Bedeutung alter Dinge wieder in den Fokus, dennoch hat sich die allgemeine Einstellung stark verändert. Scherrmann, bei dem das Interesse nach eigenem Bekunden „mit dem Zweiten Weltkrieg aufhört“, ertappt sich immer wieder dabei, wie er den Vergleich zieht zu früher. Dabei wirkt er keineswegs bitter, sondern erinnert sich mit einem Leuchten in den Augen zurück an eine Zeit, als Flohmärkte in Crailsheim Ereignisse waren, zu denen Interessierte aus Berlin anreisten und als die Menschen noch Zeit hatten, ihm die Geschichte ihrer Stücke zu erzählen. Es wirkt ein bisschen so, als ob er alle bedauere, die diese Zeit nicht miterleben durften.

Eine Sache des Vertrauens

Dass sie nicht mehr zurückkommt, darüber ist sich Scherrmann im Klaren und hat sich in seiner Arbeitsweise entsprechend angepasst. Seine Grundeinstellung zu seinem Beruf, der sich heutzutage hauptsächlich auf die Vermittlung konzentriert, hat sich allerdings in all den Jahren nicht verändert. „Antiquitätenhandel ist eine Vertrauenssache, denn es geht doch immer ums Geld“, sagt er und betont: „Ich bin kein Schlitzohr, sondern gebe immer zu, dass ich Geld verdienen will. Denn ich möchte den Leuten auch nach dem Abschluss noch in die Augen sehen können.“