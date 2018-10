Crailsheim Kein Markt in der Adventszeit

Crailsheim / ah

Sie sind nicht so recht glücklich mit ihrer Entscheidung, aber Andreas Manthey, der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, und der städtische Wirtschaftsförderer Kai Hinderberger sahen keine andere Möglichkeit, als den kulinarischen Weihnachtsmarkt auf dem Crailsheimer Marktplatz für dieses Jahr abzusagen. Zu groß sind die Schwierigkeiten, berichten die beiden, Gastronomen zu finden, die bereit sind, sich mit einem ansprechenden kulinarischen Angebot zu beteiligen. Genau diese Kulinarik hat den Weihnachtsmarkt in der Adventszeit bislang ausgemacht, „und diesen Anspruch wollen wir nicht aufgeben“, betont Manthey. Es wird also keine achte Auflage des kulinarischen Weihnachtsmarktes geben – zumindest nicht in diesem Jahr.

„Wir wollen jetzt erst einmal nachdenken, wie’s weitergeht“, erläutert Hinderberger, und fügt hinzu, dass diese Überlegungen ergebnisoffen angestellt werden, es also nicht ausgeschlossen ist, dass der Markt durch eine andere Veranstaltung ersetzt wird.

Bei der Absage für 2018 eine Rolle gespielt, hat auch der Umstand, dass sich mit der Gründung des Stadtmarketing-Vereins am 16. Oktober der Gewerbeverein und mit ihm die Werbegemeinschaft auflöst.

Info Mit Auflösung der Werbegemeinschaft verlieren die Geschenkgutscheine „Shopping in Crailsheim“ ihre Gültigkeit. Sie müssen bis Ende 2018 eingelöst werden.