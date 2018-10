Crailsheim Katja Munzinger als Tiefenbacher Schulleiterin eingesetzt

Crailsheim / Sebastian Unbehauen

Dass jedem Anfang ein Zauber innewohnt, sagt Hesse. Dass aller Anfang schwer ist, weiß der Volksmund. Beides ist wohl gleichermaßen richtig. Jedenfalls bergen neue Situationen stets allerhand Herausforderungen. Beruhigend ist es da, wenn einem aus vielen Kehlen entgegengeschmettert wird: „Das komische Gefühl im Bauch, das hatten wir am Anfang auch.“ Und: „Du gehörst zu uns, wir gehör’n zu dir.“ Das sang die Chor-AG der Reußenbergschule gestern Nachmittag bei der offiziellen Einsetzung Katja Munzingers als neue Schulleiterin.

Ganz neu ist sie freilich schon nicht mehr, sieben Wochen arbeitet Munzinger bereits an der Schule – sieben Wochen, in denen sie nach eigener Aussage so viel dazugelernt hat wie noch nie in so kurzer Zeit, in denen sich aber auch immer jemand gefunden habe, „der einen an die Hand nimmt, den Hügel hinaufzieht und genau im richtigen Moment wieder loslässt“.

Doch von vorn: Vor elf Monaten bewarb sich Katja Munzinger um die Nachfolge von Johanna Ruckdäschel, die die Reußenbergschule seit 2004 geführt hatte. Sie habe „diese Schule mit ihrem Profil ganz bewusst ausgewählt“, verriet Schulamtsdirektorin Ursula Jordan in ihrem Grußwort. „Ich hätte Ihnen auch andere Stellen anbieten können.“ Nein, Munzinger wollte nach Crailsheim, wo sie 1996 am Albert-Schweitzer-Gymnasium ihr Abitur gemacht hatte. Es folgte ein Umweg über die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg, ehe sie 2000 ein Grund- und Hauptschullehramtsstudium in Schwäbisch Gmünd begann. Anschließend arbeitete Munzinger zwölf Jahre lang an der privaten Tiele-Winckler-­Schule in Öhringen und seit 2015 auch im staatlichen Schulamt in Künzelsau, wo sie sich um Migration, Sprachförderung und Fortbildungen im Bereich der Vorbereitungsklassen kümmerte.

Jordan hielt eine echte Lobrede auf Munzinger. Sie sei „immer bereit, Zusatzaufgaben zu übernehmen“, pflege stets eine klare Kommunikation, Konfliktsituationen seien in der Vergangenheit dank ihres Zutuns nie eskaliert, Munzingers Auftreten sei „von persönlicher und fachlicher Kompetenz geprägt“. Kurzum: „Sie als Lehrerin ist ein Gewinn für die Schule.“

Von einem „großen Glücksfall“ hatte zuvor Lehrerin Frauke Schulz im Namen des Kollegiums gesprochen. Man sei dankbar, dass die Neubesetzung der Stelle so nahtlos vonstatten gegangen sei. Als Geschenk gab’s ein Bild von der Schulgemeinschaft – und eine ganze Reihe von Sinnsprüchen wie: „Kaffee erreicht Stellen, da kommt Motivation nicht hin.“ Den Lehrerinnen ist nämlich in der kurzen Zeit der Zusammenarbeit nicht verborgen geblieben, dass Munzinger eine nicht ganz kleine Schwäche für das schwarze Gebräu hat.

„Eine Schafferin“

Von den anderen Crailsheimer Schulleitern gab es derweil einen steinernen Horaffen, garniert mit netten Worten des geschäftsführenden Schulleiters Ulrich Kern: „Mut haben Sie, eine Schafferin sind Sie, engagiert sind Sie, auch im Ehrenamt.“ Munzingers Profil passe also ganz hervorragend zu dem „wunderschönen Beruf“, den sie jetzt angetreten habe.

Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer wies darauf hin, dass „gewaltige Aufgaben“ auf Munzinger warteten – wo doch die Schule zunehmend nicht nur für Wissen, sondern auch für soziale Grundlagen sorgen müsse. Außerdem stehe die schulorganisatorische Untersuchung aller Crailsheimer Lehranstalten an. Jordan nannte weitere wichtige Aufgabenfelder: Sprachförderung, die verstärkte Vermittlung von Rechtschreibkompetenz, Lernstandserhebungen.

Langweilig wird es Munzinger also ganz sicher nicht, auch weil sie selbst viele Ideen hat, die sie kurz anriss: Tierpädagogik etwa, die Einrichtung einer Schulhomepage, ein „grünes Klassenzimmer“. „Wir haben einen tollen Weg vor uns, der auch ein bisschen anstrengend wird“, sagte Munzinger in Richtung ihrer Kolleginnen – ganz im Sinne ihres Leitspruchs: „Nicht am Ziel wird der Mensch groß, sondern auf dem Weg dorthin.“