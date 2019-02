Crailsheim Kastanienbäume bleiben stehen

Crailsheim / Andreas Harthan

Die zwei mehr als 100 Jahre alten Kastanien vor der Crailsheimer Spitalkapelle dürfen doch stehen bleiben.

In seiner Donnerstagssitzung hat der Gemeinderat auf Antrag der Grünen und der SPD mit deutlicher Mehrheit entschieden, auf die Fällung der beiden Bäume zu verzichten. Zuvor hatte das Stadtparlament zwei Mal beschlossen, die Kastanien umsägen zu lassen. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend hatten drei Vertreter der Bürgerinitiative, die sich für die Erhaltung der Bäume einsetzt, die Stadträte aufgefordert, sich ihrem Anliegen anzuschließen. Die Initiative hatte mehr als 3000 Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt. Mit dem jüngsten Beschluss des Stadtparlaments ist dem Bürgerbegehren abgeholfen.

+++ Mehr dazu lesen Sie am Samstag im Hohenloher Tagblatt +++

Das könnte dich auch interessieren: