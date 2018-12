Bürgerbegehren Kastanien sollen stehen bleiben

Crailsheim / Andreas Harthan

Am Montag wird in Crailsheim damit begonnen, Unterschriften für den Erhalt der Kastanien der Spitalkapelle zu sammeln.

Seit Freitag steht fest: Es gibt eine zweite Unterschriftenaktion zum Erhalt der beiden Kastanien vor der Spitalkapelle. Eine Bürgerinitiative, deren Sprecher Joachim Wieler, Marianne Baier und Jochen Schmidt sind, beginnt am Montag damit, Unterschriften in der Stadt zu sammeln. Unterschreiben können wahlberechtigte Crailsheimerinnen und Crailsheimer. Das Bürgerbegehren ist erfolgreich, wenn es von sieben Prozent der Wahlberechtigten unterstützt wird.

Ist ein Bürgerbegehren überhaupt zulässig? Der Gemeinderat hat ja zwei Mal die Fällung der beiden mehr als 100 Jahre alten Bäume beschlossen. Joachim Wieler geht davon aus, dass der jüngste Beschluss entscheidend ist, also der vom 15. November – und damit ein Bürgerbegehren möglich ist, weil die Drei-Monate-Frist eingehalten wäre. Die rechtliche Prüfung des Sachverhalts wird derzeit vom Regierungspräsidium vorgenommen, bis Anfang nächster Woche soll die Antwort vorliegen.

Warnung vor Gehweg

Im HT-Gespräch legte Joachim Wieler am Freitag Wert auf die Feststellung, dass er kein fanatischer Baumretter sei, dass er als Inhaber einer Garten- und Landschaftsbaufirma sehr wohl wisse, dass Bäume auch mal gefällt werden müssen. Doch es sollte eine Begründung dafür geben, so Wieler weiter, „und ich habe bis heute kein stichhaltiges Argument für die Fällung der Kastanien gehört“. Es werde zwar darauf verwiesen, dass im Rahmen der Sanierung der Spitalstraße ein schmaler Gehweg um die Kapelle herum angelegt werden könne, wenn die beiden Bäume gefällt werden. „Ich kann vor solch einem Pseudo-Gehweg nur warnen“, betont Wieler, der auch Architekt und Stadtplaner ist. Die 90-Grad-Kurve an der Kapelle sei ein „gefährliches Nadelöhr“, von dem man Fußgänger fernhalten müsse.

