Kabarettist Christoph Maul und Gstanz‘lsänger und Liedermacher Martin Rohn haben 70 Zuhörerinnen und Zuhörer im Schulhof von Rot am See ausgelassen lachen lassen. Dabei waren es vor allem die Niederungen des Alltags mit ins Absurde gezogenen Momenten, die Maul lustvoll auskostete – also, fränkisch lustvoll natürlich. Was das ist, erläuterte Maul am Beispiel eines Zuhörers, den er bei einem Auftritt in der Dinkelsbühler Freilichtbühne...