Schulen Junges Quintett verstärkt das Kollegium am LMG

Crailsheim / swp

„Damit kann der Zusatzbedarf an Unterrichtsstunden in der Klassenstufe 5 durch die hinzukommende dritte Klasse und den Weggang von Vertretungslehrern kompensiert werden“, erläuterte Schulleiter Joachim Wöllner die Verstärkung des Kollegiums am LMG.

Als Verstärkung im Fachbereich Musik kommt Katharina Färber mit den Fächern Musik und Deutsch an die Schule. 2009 legte sie das Abitur in Oettingen ab. Während des Studiums in Karlsruhe belegte sie als Hauptfach Gesang und konzertierte in dieser Zeit als klassische Sängerin im In- und Ausland. Zusammen mit ihrem Duo-Partner am Klavier trat sie auch als Pop- und Jazzsängerin auf. Nach dem Referendariat in Rastatt tritt sie nun in Crailsheim ihre erste Stelle an.

Den naturwissenschaftlichen Fachbereich verstärkt Heike Heubeck. Die Nürnbergerin legte 2010 in Eckental ihr Abitur ab und studierte in Erlangen Biologie und Chemie. Das Referendariat führte sie von 2016 bis 2018 nach Spardorf. In ihrer Freizeit spielt die junge Kollegin aktiv Handball.

Die seltene Kombination der Fächer Chemie und Spanisch hat Ina Landstorfer in Tübingen studiert. In Unterkochen aufgewachsen, absolvierte sie 2010 ihr Abi­tur in Aalen. Ein Auslandssemester verbrachte sie in der Region Galicien in Spanien, das Referendariat führte sie wieder in die alte Heimat, nach Ellwangen. Auch sie ist eine passionierte Handballerin und wird am LMG eine Handball-AG leiten.

Laura Öftering stammt aus Idar-Oberstein in Rheinland- Pfalz. 2007 legte sie dort ihr Abi­tur ab und studierte in Würzburg die Fächer Englisch, Geografie, Ethik und Philosophie. Ein Auslandspraktikum führte sie nach Brighton in England, das Referendariat absolvierte sie in Würzburg, Erlangen und Kitzingen. In ihrer Freizeit spielt sie Badminton oder geht ihrem Hobby Gesang nach.

Jörn Stoeckel vervollständigt das junge Quintett. Aufgewachsen in Dahn im Pfälzerwald nahe der französischen Grenze zeigte sich seine Affinität zu Frankreich in seiner Fächerwahl. Neben Germanistik wählte er Romanistik. Ein sechsmonatiger Aufenthalt in Paris ergänzte sein Studium in Freiburg. Nach dem Referendariat von 2016 bis 2017 in Leutkirch tritt er nun den Dienst am Lise- Meitner-Gymnasium an. Als Ausgleich zum Beruf nennt er Reisen, Theaterspiel und Standardtanz.