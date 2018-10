Erfolg Junge Profis leisten was

Junge Profis leisten was

Julian Wagner ist Kaufmann für Büromanagement bei Möbelbau Lober in Honhardt und Kammersieger. © Foto: privat

Kammersiegerin Sabrina Dürr hat die Ausbildung zur Bäckerin bei der Bäckerei Baier in Crailsheim erfolgreich absolviert. © Foto: privat

Von Eileen Scheiner

Vom Azubi zur rechten Hand des Chefs“ – so bezeichnet Friedrich Lober, Inhaber von Möbelbau Lober in Honhardt den Werdegang seines Schützlings Julian Wagner. Der Kaufmann für Büromanagement ist einer der fünf Kammersieger aus dem Altkreis Crailsheim, die am Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks teilgenommen haben. „Für ein mittelständisches, kleines Unternehmen wie unseres ist es natürlich von besonderer Bedeutung einen Kammersieger unter den Auszubildenden zu haben“, führt der Inhaber weiter aus.

Berufliche Weiterentwicklung

Auch für Julian Wagner ist der Sieg von Bedeutung. Bei einer Theorie- und Praxisprobe in Heilbronn musste er sein kaufmännisches Können unter Beweis stellen. „Einen großen Anteil an meinem Sieg haben sicherlich auch meine zwei Klassenlehrerinnen an der gewerblichen Schule Crailsheim“, sagt der Kaufmann für Büromanagement. Den Beweis liefert er gleich hinterher: Der zweite Kammersieger, David Kukla, kommt ebenfalls aus Crailsheim.

Auch Sabrina Dürr aus Gammesfeld konnte sich gegen ihre Konkurrenz aus dem Kammerbezirk Heilbronn-Franken durchsetzen. Die Bäckerin lernte bei der Bäckerei Baier in Crailsheim. Da sie mittlerweile eine zweite Ausbildung zur Landwirtin begonnen hat, konnte sie aus terminlichen Gründen nicht am Landeswettbewerb teilnehmen. Ihr ehemaliger Vorgesetzter, Jörg Baier, findet nur lobende Worte für sie: „Man merkt schnell, wenn jemand etwas von seinem Handwerk versteht und Sabrina tat das definitiv. Jemand der keine sehr guten Leistungen erbringt, wird schließlich nicht Kammersieger.“

Der Ausbilder bei der SDC-Steinsanierung Denkmalpflege Crailsheim, Ralf Lemm, freut sich, dass sein Schützling, Kammer- und Landessieger Julian Wally, nun als Steinmetz im Betrieb arbeitet. Wally musste ein Gesellenstück aus Sandstein anfertigen, dessen Note ausschlaggebend für den Kammersieg war. Nun steht der Bundeswettbewerb in Mainz an. „Der Sieg im Leistungswettbewerb beweist, dass Julian gute Arbeit geleistet hat und immer noch leistet. Die praktische Arbeit am Stein stand hier natürlich im Fokus“, erklärt Ralf Lemm. Falls Wally nach einigen Jahren Berufserfahrung seinen Meister machen möchte, stehe SDC-Steinsanierung ihm helfend zur Seite.

Die praktische Arbeit stand auch bei den Elektronikern mit der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik im Vordergrund. Matthias Lutz, der bei GET Elektrotechnik in Schrozberg arbeitet, konnte mit seinem Wissen überzeugen und wurde Kammersieger. Auf Landesebene lautete die Aufgabe, die Steuerung für eine E-Bike-Ladestation zu montieren und zu programmieren. Lutz belegte dort den vierten Platz.

„Ein Kammersieg würdigt auch die Arbeit unserer Serviceleiter, Meister und Mechaniker“, erklärt Ralph Linke, Geschäftsführer des Autohauses Linke. Sein Auszubildender Jahn Stirn konnte sich nicht nur auf Kammerebene, sondern mittlerweile sogar im Landeswettbewerb durchsetzen. Jetzt geht es auf Bundesebene für ihn weiter. Stirn hat mittlerweile ein Fahrzeugtechnik-Studium begonnen. „Wir als Betrieb erwarten schon, dass die Lehrlinge am Wettbewerb teilnehmen – und das tun sie auch regelmäßig mit sehr guten Leistungen“, versichert Linke. Verantwortlich dafür sei auch das „BK-Konzept“: „In unserem Haus bieten wir die Ausbildung mit zusätzlicher Fachhochschulreife an, die am Berufskolleg erlangt werden kann“, erklärt der Geschäftsführer. „So können die Jugendlichen nach ihrer Ausbildung auch studieren gehen. Wir hoffen jedoch, dass sie unserem Haus erhalten bleiben.“

Die Handwerkskammer Heilbronn-Franken verzeichnet in den letzten Jahren sinkende Teilnehmerzahlen. „Das liegt natürlich auch daran, dass es weniger Auszubildende im Handwerk gibt“, erklärt Aylin Fuchs, die Ansprechpartnerin für den Bereich Berufsbildung bei der HWK. Die Teilnahme am Leistungswettbewerb erfolgt auf freiwilliger Basis. „Der Kammersieg und auch die Teilnahme am Leistungswettbewerb sind ein absoluter Pluspunkt im Lebenslauf und die Betriebe schätzen das sehr“, erläutert Fuchs.