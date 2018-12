Festlich Junge Kirchberger Musiktalente erhalten tosenden Applaus

Romina Skibowski singt als Solistin „All I want for Christmas is You“ von Mariah Carey. © Foto: Oliver Färber

Kirchberg / Oliver Färber

Rektor Helmut Liersch freut sich am Mittwochabend darüber, dass so viele Besucher zum Weihnachtskonzert der Schloss-Schule in die Kirchberger Stadtkirche gekommen sind. Er sieht die Traditionsveranstaltung als einen Höhepunkt während der hektischen Adventszeit. „Schüler müssen noch Arbeiten schreiben, Lehrer noch korrigieren“, meint er. Dankbar sei er für alle, die sich daran beteiligt haben, dass die unterschiedlichsten musikalischen Stilrichtungen beim Konzert zu hören seien.

Den Auftakt macht die Big Band. „Wonderful Dream“ und „I heard the Bells on Christmas Day“ erschallen. Sanfte Töne bringt die Flötenklasse in die Stadtkirche. Die Schülerinnen spielen „La Marche des rois mages“ auf ihren Querflöten. Mit Weihnachtsmannmützen auf dem Kopf tritt das Posaunentrio auf, stimmt ein bekanntes Lied an: „Gloria in Excelsis“. Alle Gruppen erhalten viel Applaus.

Auf die Weihnachtszeit stimmen an diesem Abend besonders auch die gemeinsam gesungenen Lieder ein. Lehrer Winfried Koch begleitet Akteure und Besucher an der Kirchenorgel zu „Es kommt ein Schiff geladen“, „Wir sagen euch an den lieben Advent“ und zum Abschluss des Konzerts „Herbei, o ihr Gläubigen“.

Der Unterstufenchor, Schüler der Klassen 5 und 6, bringt besondere Lebensfreude mit seinem Auftritt mit. Die vielen jungen Kehlen singen sich mit „Christmas Eve“ schnell in die Herzen der Besucher.

Einen musikalischen Leckerbissen serviert Romina Skibowski. Die junge Gesangssolistin hat „All I want for Christmas is You“ von Mariah Carey einstudiert. Auf die besonders engagierte Art ihrer Präsentation als Halb-Play-back folgt tosender Applaus – und das Mädchen bedankt sich mit breitem Grinsen auf den Lippen.

Danach ist es an der Schulband Sugar Sweeties, ihr Publikum zu unterhalten. Die drei Gitarristinnen und ihr Schlagzeuger präsentieren ihre Version von „Leise rieselt der Schnee“ und „Santa tell Me“. Der Spielkreis hat drei Stücke für das Konzert einstudiert: „Maria durch ein Dornwald ging“, „Ich steh an deiner Krippe“ und „Pastorale F-Dur“. Weihnachtliche Lieder bringt die Bläserklasse 5 und 6 auf die Bühne.

Ein weiteres Highlight ist der Auftritt von Stephanie Reinhardt und Winfried Koch mit Menuett und Badinerie aus Bachs Orchestersuite h-moll. Der Schulchor tritt gemeinsam mit dem Unterstufenchor zum Abschluss des Abends auf.