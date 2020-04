Seit Juni 2017 ist der achte Jugendgemeinderat im Amt. Es ist ein Ausnahme-Gremium in einer Ausnahmezeit. Nachdem im vergangenen Jahr die Wahl des neunten Gremiums mangels Interesse scheiterte, hatten sich die Mitglieder nicht nur bereit erklärt, über ihre zweijährige Amtszeit hinaus weiterzumachen, sondern auch aktiv für mehr Jugendbeteiligung in der Stadt und vor allem für die vom 15. bis 20. Juni geplante Neuwahl zu werben.

Christian Herse, Pressesprecher der Stadt, sagte am Montag, derzeit sei diese Wahl „weder ausgesetzt noch verschoben“: Ob dies geschehe, sei abhängig von der weiteren Entwicklung der Schulen, zu der spätestens am 15. April mit einer Entscheidung gerechnet werden könne: „Wenn diese zeitnah wieder hochgefahren werden sollten, kann auch die Wahl ordnungsgemäß stattfinden.“

Kampagne in den Schulen

Patrick Bechtel, 19, der seit Kurzem weiß, dass er in diesem Frühjahr seine Abiturprüfung ablegen kann, ist einer der Jugendgemeinderäte, die viel Zeit und Kreativität investieren, um sicherzustellen, dass heuer ausreichend Kandidaten gefunden werden. Wie der Vorsitzende Deniz Al und andere Mitglieder war Bechtel in den Schulen unterwegs und berichtet von guten Erfahrungen an der Realschule zur Flügelau und der Realschule am Karlsberg: In beiden Fällen hätten sich anschließend interessierte potenzielle Kandidaten gemeldet. Weitere Aktionen waren geplant, die Produktion eines Werbevideos war in Arbeit. Kaum hatte das Projekt Jugendvertretung aber Fahrt aufgenommen, wurde es jäh wieder ausgebremst.

Bechtel sagt, die Wahl benötige einige Vorlaufzeit. Er betont auch, wie wichtig es sei, der Crailsheimer Jugend eine Stimme und Einflussmöglichkeit zu geben. „Ganz gleich, ob es sich um die östliche Innenstadt handelt oder eine mögliche Gartenschau: Die Jugend braucht ganz dringend eine Chance, sich beteiligen zu können.“