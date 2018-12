Ehrung Joachim Friedl schon 125 Mal Blutspender

Crailsheim / swp

Wenn man davon ausgeht, dass bei einer normalen Blutspende etwa ein halber Liter Blut abgenommen wird, dann ist Joachim Friedl mit mehr als 60 Litern dabei. 125-mal hat er sich von den Experten des Roten Kreuzes den roten Lebenssaft abnehmen lassen. Dafür ist der Crailsheimer jetzt bei der Blutspenderehrung ausgezeichnet worden.

Zeichen für Mitmenschlichkeit

Von Anfang Oktober 2017 bis einschließlich September dieses Jahres wurde in Crailsheim rund 3150-mal Blut gespendet. Eine eindrucksvolle Zahl, die Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer bei der Blutspenderehrung im Ratssaal nennt. „Das ist ein tolles Zeichen für Mitmenschlichkeit“, betonte das Stadtoberhaupt und hob das vorbildliche Verhalten der Mehrfachblutspender hervor. Dr. Grimmer dankte auch den ehrenamtlichen Helfern des Blutspendediensts. Schließlich hob der OB die Wichtigkeit der Blutspende als Dienst für die Gesellschaft hervor, der möglichst viele Nachahmer finden sollte.

Stefan Walch vom DRK-Kreisverband Schwäbisch Hall dankte ebenfalls den Spendern für ihren Einsatz, der direkt und unmittelbar dazu beiträgt Leben zu retten. So sind laut Walch circa 80 Prozent der Menschen in Deutschland im Laufe ihres Lebens mindestens einmal auf eine Blutspende angewiesen. Täglich werden in Deutschland bis zu 15 000 Blutspenden benötigt. Jährlich werden rund vier Millionen Vollblutspenden geleistet, von denen jede bis zu drei Menschen helfen kann. Gleichzeitig, so Walch, mache sich auch hier der demografische Wandel bemerkbar, der einen steigenden Bedarf an Blutspenden bedeutet. „Daher ist jede einzelne Spende von großer Wichtigkeit“, betonte Walch. Umrahmt wurde die Feier von Schülern der Musikschule Crailsheim. Nicht alle Personen, die geehrt werden sollten, konnten den Termin wahrnehmen.

Hier die Geehrten, die bei der Ehrung waren und die Spendenzahlen – 125 Spenden: Joachim Friedl; 75 Spenden: Johann Gisha, Wolfgang Hofmann, Brunhilde Kranz-Munzinger, Manfred Meiser; 50 Spenden: Werner Baumann, Rosemarie Bomke, Achim Huthmann, Joachim Kochendörfer, Thomas Opferkuch; 25 Spenden: Hans-Jürgen Fritsche, Angela Hammer, Matthias Huber, Brigitte Krasser, Käthe Reiter, Wilfried Rollko, Dieter Rummel, Britta Springler; zehn Spenden: Rosemarie Eggert, Vera Just, Florian Meiser, Mario Ragolia, Anna Schindlbeck, Sebastian Stimpfig.