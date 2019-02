Crailsheim Bettina Kartak: ein Leben im Zeichen der Musik

Crailsheim / Ralf Snurawa

Seit 27 Jahren leitet Bettina Kartak inzwischen Chöre in und um Crailsheim. Der Kammerchor wurde nun zur Musikgruppe des Jahres gekürt.

Cave canem“ liest man neben der Wohnungstür von Bettina Kartak nahe der Klingel. Übersetzt bedeutet diese alte lateinische Warnung: Hüte dich vor dem Hund. Wer die hier wohnende Musikerin und ihren Hund nicht kennt, könnte nun einmal kräftig schlucken. Was ihn wohl erwartet? Ein Dobermann? Ein Rottweiler?

Aber nein, es ist ein überaus freundlicher Zwergschnauzer namens Joyce, der nach dem Öffnen der Tür freundlich an einem hochspringt und einen sofort willkommen heißt. Bettina Kartaks Hund ist – wie schon Vorgänger Danny – ein echter „Chorhund“ und bei den Chorproben immer dabei. Und das sind nicht wenige, leitet „Frauchen“ doch insgesamt acht Chöre.

Bettina Kartak ist in Crailsheim geboren und bekennt: „Ich bin ein echter Horaff!“ Begonnen hat das mit der Musik auf der Eichendorffschule. Konrad Scheierling war dort Musiklehrer. Er war auch Organist und leitete den Kirchenchor in Tiefenbach. Bei ihm erhielt Bettina Kartak ihren ersten Orgelunterricht. An der Dreifaltigkeitskirche sang sie auch im Kinderchor mit: „Überhaupt habe ich schon immer am liebsten gesungen.“

So wurde schließlich die Kirchenmusik Bettina Kartaks Steckenpferd – und ist es bis heute geblieben. Der damalige Kantor an der Johanneskirche, Axel Becker, bot ihr, obwohl katholisch, die Möglichkeit, am evangelischen C-Kurs teilzunehmen. Überhaupt spielte die Tochter eines evangelischen Vaters und einer katholischen Mutter sowohl in evangelischen wie katholischen Kirchen an der Orgel. Heute leitet sie auch drei evangelische Kirchenchöre: in Tiefenbach und in Crailsheim an der Christus- wie an der Friedenskirche.

Kirchenmusik und Privatmusiklehrerin studierte sie in Nürnberg und Saarbrücken an den Musikhochschulen. Dabei stand für sie fest, dass sie nie an Musikschulen unterrichten wollte. Sie wollte selbstständig tätig sein.

Rückkehr nach Crailsheim

1992 kam sie nach Crailsheim zurück. Joachim Scharr wollte den 1989 am Albert-Schweitzer-Gymnasium gegründeten Crailsheimer Kammerchor abgeben. Bettina Kartak hatte davor als Schülerin selbst mitgesungen. Der ehemalige Lehrer fragte sie also, ob sie den Chor übernehmen wolle. Seither leitet sie ihn.

Im gleichen Jahr starb Konrad Scheierling. So kam mit dem Tiefenbacher Kirchenchor schon ein zweiter Chor hinzu. Nach und nach folgten weitere: der Liederkranz Sportfreunde Gröningen, der Männerchor und der gemischte Chor von Wiesenbach, vor zwölf Jahren der Gesangverein von Dankoltsweiler und schließlich die erwähnten weiteren Kirchenchöre in Crailsheim.

Davor wollte Bettina Kartak eigentlich noch eine Kantorei für die katholischen Kirchen in Crailsheim begründen. Aber damals waren die Kirchen noch getrennt. Inzwischen hat Pfarrer Franz-Josef Konarkowski eine 60-Prozent-Stelle geschaffen, die vor Kurzem erst Jacinta Pereira übernommen hat. Bettina Kartak hatte kein Interesse mehr an der Stelle: Dafür hätte sie ihre acht Chöre aufgeben müssen.

In den 27 Jahren ihrer Tätigkeit – daneben gibt sie Klavier- und Orgelunterricht und leitet den VHS-Musikantenkreis – hat die Zahl der Sängerinnen und Sänger insgesamt abgenommen. Bei manchen Chören ist es so, dass mangels Männerstimmen dreistimmige Chorliteratur angegangen wird. „Es geht etwas am Klang verloren“, stellt Bettina Kartak bedauernd fest. Auch die Stückeauswahl hat sich verändert. Des Öfteren gehe es schon mal Richtung Pop. Der Chor in Dankoltsweiler bevorzuge Songs wie aus dem Musical „Mary Poppins“ oder Schlager von Udo Jürgens.

Bei den Kirchenchören habe sich das Repertoire in Richtung englischsprachiger Chorliteratur gewandelt. John Rutters Kompositionen sind beliebt oder auch Gospels und Spirituals. Da wäre es auch schön, wenn jüngere Sängerinnen und Sänger dazukämen. Allerdings werde es mit ihr als Chorleiterin kein bloßes Gospelprogramm geben.

Ein großes Projekt pro Jahr

Noch stärker aufgeschlossen als die anderen Chöre sei aber der Crailsheimer Kammerchor. Auch hier gebe es schon einen Mangel an Männerstimmen zu verzeichnen: Vier Bässe und drei Tenöre stehen 16 Frauenstimmen gegenüber. Von den Chormitgliedern spielen viele ein Instrument oder sind selbst Chorleiter.

Einmal im Jahr geht der Chor ein größeres Projekt an. Dieses Jahr ist es die sogenannte Paukenmesse von Joseph Haydn, die gemeinsam mit einem Projektorchester unter Leitung von Hanns-­Hermann Lohrer am 31. März in der Friedenskirche aufgeführt wird. Außerdem steht das 30-jährige Chorbestehen an. Anfang Juni soll es ein Konzert mit den Lieblingsstücken der Chormitglieder geben.

Im Alter von etwa fünf Jahren hatte Bettina Kartak entschieden, dass sie Musikerin werden wolle. Heute ist es nach wie vor ihr Traumberuf: „Ich kann mir nichts anderes vorstellen.“ Besonders das Singen liegt ihr am Herzen. Das mache man mit dem eigenen Körper. Durch das Atmen gehe es einem hinterher besser. Und ein gemeinsames Ziel baue auch die Sänger auf.

Ansonsten liebt die Chorleiterin Bettina Kartak das Chorreisen. „Aus Flachs“ habe sie damit mit dem Wiesenbacher Chor angefangen: Nach Kanada, Südafrika, Australien, Irland und Schottland ging es schon. Einen „Sehnsuchtsort“ hat Bettina Kartak auch: Italien. Ihre Lieblingsfremdsprache ist da schnell erraten. Bleibt nur noch ihre Lieblingsmusik. Da muss sie nicht lang nachdenken: „Ich finde, bei Bach ist alles drin.“

