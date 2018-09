Ist das Wohnen in Crailsheim bezahlbar?

Crailsheim / swp

Überall steigen die Mieten - auch in Crailsheim. Wir fragen Sie: Kommen Sie gut aus in Ihrer Wohnung?

In Berlin wurde jetzt die Mietpreisbremse überarbeitet – denn überall steigen die Mieten. Ist das auch in Crailsheim so? Können Sie sich das Wohnen hier noch leisten?