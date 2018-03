Ilshofen Interessierte können Berufe hautnah erleben

Ilshofen / pm

Der Spezialmaschinenhersteller aus Ilshofen öffnet wieder seine Pforten. Interessierte können sich am Samstag, 21. April, beim „Look Inside“-Tag über Ausbildungs- und duale Studienmöglichkeiten bei Bausch + Ströbel informieren. Die Lehrwerkstätten sind von 13 bis 16 Uhr geöffnet.

„ Der ,Look Inside’ ermöglicht interessierten Schülern Einblicke in unsere verschiedenen Ausbildungsberufe und unsere dualen Studiengänge. Neben den persönlichen Gesprächen mit Auszubildenden und Ausbildern gibt es auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit praktische Aufgaben in verschiedenen Workshops durchzuführen“, sagt Kathrin Kranz, Verantwortliche für das Ausbildungsmarketing bei Bausch + Ströbel.

Der Tag der offenen Tür finde immer samstags statt und werde von etwa 200 bis 300 Interessierten besucht, sagt Marco Horlacher, Ausbildungsleiter im Bereich Elektronik. Alle Räumlichkeiten in den Ausbildungsabteilungen seien offen und können besichtigt werden. „In der Abteilung ‚Ausbildung Elektro’ können unsere Besucher eine Kleinsteuerung programmieren. Oder in der Abteilung Mechanik einen Flaschenöffner selber herstellen. Das kommt sehr gut an“, meint der Elektroniker. In Kooperation mit der Dualen Hochschule Mosbach bilde der Betrieb die Studiengänge Maschinenbau, Elektrotechnik, Mechatronik und Angewandte Informatik aus. „Am Campus Bad Mergentheim, einem weiteren Standort der DHBW Mosbach, werden unsere Wirtschaftsingenieure ausgebildet“, erzählt Kathrin Kranz. Aufgrund des geringen Altersunterschieds würden die Auszubildenden von Bausch + Ströbel schnell mit den Schülern ins Gespräch kommen. Eigene Erfahrungen zur Berufsfindung, dem Bewerbungsverfahren und der Ausbildung könnten so ausgetauscht werden. Gleichzeitig könnten Interessenten natürlich auch Fragen stellen.

Wer gut vorbereitet sein möchte, solle sich schon im Vorfeld informieren, was das Unternehmen Bausch + Ströbel genau mache und was die Aufgaben in den Berufen seien. Dann lohne es sich besonders, sich den Beruf auch vor Ort praktisch anzusehen und sein Wissen zu vervollständigen. „Wer noch mehr über einen Ausbildungsberuf wissen möchte und das Unternehmen besser kennenlernen will, kann sich um einen Praktikumsplatz bewerben. Hat ein Interessent schon nach dem ,Look Inside’ seinen Wunschberuf gefunden, freuen wir uns über eine Bewerbung über unsere Karriereseite bis spätestens Ende Juni 2018“, ergänzt Kranz.