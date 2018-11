Schule Ins Berufsleben schnuppern

Crailsheim / Ralf Mangold

Gregor Jarzebowski ist im zweiten Lehrjahr beim Bauunternehmen Leonhard Weiss in Satteldorf. Vor rund eineinhalb Jahren saß er noch auf der anderen Seite des Tischs, nun gibt er den Schülerinnen und Schülern der Abschlussjahrgänge selbst Tipps und Infos für ihre Berufswahl und beschreibt seinen Arbeitsplatz. Konzentriert hören ihm die Jugendlichen zu und schreiben fleißig mit, um das Gehörte auch später noch in der Schule oder besser noch für sich reflektieren zu können. Schnell ist das Eis gebrochen, der geringe Altersunterschied zwischen den Azubis und den Schülern der Abschlussklassen beträgt ja nur zwei, drei Jahre. Ganz überrascht sind einige, als Gregor erzählt, dass die Arbeit auf dem Bau gar nicht so übermenschlich hart sei, wie man es sich oftmals vorstelle. „Das meiste machen Maschinen – mit denen umzugehen, lernt man in der Ausbildung.“ Diese dauere rund drei Jahre. Und dann kommen auch schon die ersten Fragen: „Wo ist die Berufsschule?“ – „Wie viele Urlaubstage hat man?“ – und ganz wichtig: „Was verdient man denn hier?“

Geduldig antwortet er und zum Schluss gibt’s auch noch einen Prospekt mit Infos über die Firma Weiss und eine Tüte Gummibären. Ein lauter Gong beendet die Runde nach rund acht Minuten und dann geht es auch schon weiter an den nächsten Tisch. „Mein Beruf gefällt mir, da ich handwerklich begabt bin“, gibt Gregor noch mit voller Überzeugung den Jugendlichen mit auf den Weg. Insgesamt rund 25 verschiedene Ausbildungsberufe werden vorgestellt. „Das Job-Speed-Dating hat sich bewährt. Inzwischen gibt es sogar Firmen, die selbst anfragen und unbedingt mitmachen wollen“, erzählt Schulsozialarbeiterin Nicole Rehbach von der Leonhard-Sachs- Schule, die zusammen mit ihrer Kollegin Tanja Seiffer von der Eichendorffschule diese Veranstaltung organisiert.

In kleinen Gruppen von vier bis fünf Jungs bekommen die Schüler Infos über Ausbildungsberufe. Acht Minuten dauert ein Durchgang. Die ersten vier Runden werden ausgelost. „So werden alle Bereiche abgedeckt mit sozialen, handwerklichen und kaufmännischen Berufen, überall kann man mal kurz reinschnuppern.“ Für die letzten zwei Durchgänge dürfen sich die Jugendlichen selbst den Infotisch einer Firma aussuchen, über die sie sich genauer informieren wollen. Einige stehen noch unschlüssig in der Mitte der Halle, finden aber dann doch noch etwas, das sie interessieren könnte.

Andere hatten schon vorher eine konkrete Idee und nutzen diesen Tag nun, um sich nähere Informationen über ihren Traumjob in lockerer Runde einzuholen. So wie Berkant Kirmizier. Der 16-Jährige geht in die neunte Klasse, und wenn er nicht noch ein Jahr Schule dranhängt, kann er bereits im nächsten Sommer mit einer Ausbildung beginnen. „Einzelhandelskaufmann würde mir gefallen“ – deshalb hat er sich auch am Stand von TC Buckenmaier ausführlich beraten lassen.

Moritz Kaufmann ist erst 14, doch auch er hat schon eine Idee für die Zukunft: „Mein Opa war Industriemechaniker, und das will ich später auch mal werden.“ Doch bis dahin könne ja noch viel passieren. Zuvor plant er, eine zweijährige Berufsschule zu besuchen. „Ich finde diesen Aktionstag toll, da kann man sich über viele verschiedene Berufe informieren.“

Mädchen und Jungs getrennt

Für Mädchen und Jungen gab es getrennte Durchläufe. „Die Idee dabei ist, dass beispielsweise angehende weibliche Azubis von Mädchen beraten werden und so besseren Zugang auch zu für sie eher untypischen Berufe bekommen“, erklärt Nicole Rehbach. Ein Beispiel hierfür ist der Stand des Sixenhofs, wo die Ausbildung zum Forstwirt von Tamara Wanner vorgestellt wird. „Das ist ein vielseitiger Beruf, bei dem Teamarbeit gefragt ist und den nicht nur Männer machen können“, erklärt die 19-Jährige, die gern in der Natur arbeitet. Ihr Ausbilder Dieter Hähnle war bei allen acht bisherigen Messen dabei. „Die jungen Menschen haben momentan eine sehr gute Ausgangslage bei der Berufswahl. Hier können sie schauen, ob der Beruf passt. Es waren einige dabei, die geeignet wären.“

Ausbildungsplätze werden hier zwar meist nicht direkt vermittelt, aber aus Berufspraktika entstehen dann später doch recht häufig Arbeitsverhältnisse. Und beim Sixenhof wird sogar über Bedarf ausgebildet. „Bislang sind trotzdem alle untergekommen. Die Nachfrage in der freien Wirtschaft nach vielseitig ausgebildeten Jugendlichen ist groß“, betont Hähnle.

„Wir machen viele Aktionen zur Berufsorientierung an unserer Schule. Dieser Tag ist ein ganz wichtiger Baustein und hat sich bewährt“, zieht Lehrer Sebastian Glemser ein durchweg positives Fazit. Besonders gefalle ihm, dass die Azubis ihre Betriebe selbst vorstellen. Dadurch sei die Hemmschwelle nicht so hoch, Fragen zu stellen und Kontakte zu knüpfen.

„Der Aktionstag wird im Unterricht nachbearbeitet.“ Und wer noch nichts Passendes gefunden hat, „dem helfen wir bei den nächsten Schritten zur Berufswahl“. Besonders gefreut habe er sich über ein Erlebnis bei DB Schenker, wo er einen ehemaligen Schüler getroffen habe, der sich bis zum Betriebsleiter hochgearbeitet hat. „Man muss nicht Abitur haben, um beruflich erfolgreich zu sein.“