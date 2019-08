Das mit der Überplanung der östlichen Innenstadt beauftragte Büro äußert sich zur Bedeutung des Finanzamt-Standorts.

Das Finanzamt, das der Stadtentwicklung im Weg steht, soll nach dem Willen der Landesregierung nicht abgebrochen, sondern saniert und am bestehenden Standort erhalten werden. Dazu haben sich viele geäußert in jüngster Zeit. Wie aber reagiert der Stadtplaner auf diese Entwicklung, der die Aufgabe übernommen hat, die östliche Innenstadt attraktiver zu machen?

Dieser Teil der Stadt ist vor allem vom Volksfestplatz geprägt. Das Karlsruher Büro Humpert & Kösel-Humpert, dessen Masterplan-Entwurf ausgewählt wurde und das nun mit der Überarbeitung beauftragt ist, sieht eine zentrale Aufgabe in der Anbindung dieses Platzes an die Kernstadt. Im großen HT-Interview hatte Patrick Humpert von der Notwendigkeit einer Planung gesprochen, die Störungen und Veränderungen zulasse, wenn zum Beispiel dieses oder jenes Haus, warum auch immer, doch nicht zur Verfügung stehe. Das am Standort Finanzamt geplante frei stehende Gebäude sei freilich „gebietsprägend“, sagt der Stadtplaner jetzt, „das ist uns schon sehr wichtig“.

Dieses neue Gebäude – ein „Kubus“ – ist angedacht, soll den Blick zum historischen Graben und dem Diebsturm emöglichen, der ja jetzt durch den Riegel Finanzamt verstellt ist. Es ermögliche einen großzügigen Übergang zum Festplatz, es könne in Verbindung mit Gastronomie „ein richtig toller Platz an diesem wichtigen Verkehrsknoten“ werden. Humpert: „Das ist eine einmalige Chance für diese Ecke.“ Der derzeitige Bau sei „stadträumlich nicht gut“: „Er wirkt entlang der Schillerstraße sehr abwehrend und bildet einen Hof zum Graben der nachts zu einem Angstraum wird.“

Nutzung in der ersten Reihe

Auch die derzeitige Nutzung, so Humpert weiter, sei nicht für die erste Reihe geeignet. „Wir müssten für das Amt an einer anderen Stelle einen guten Standort finden.“ Als Stadtplaner hätte er das Finanzamt aber durchaus gerne in oder an der Kernstadt: „Vielleicht gehen die dort Arbeitenden ja mittags zum Shoppen.“ Ein Lächeln schwingt mit, wenn er ergänzt, eine eigene Kantine sei eher nicht gewünscht.

Grundsätzlich geht es ihm um die „Aufenthaltsqualitäten der neuen Stadträume“, um „neue attraktive Wohngebiete“ und die Platzierung einzelner Ausnahmebauten, die er Solitärbausteine nennt – neben der Stadthalle ist das vor allem der anstelle des Finanzamts geplante „Kubus“. Damit verbunden ist eine durchgängige, schlüssige Wege- und Grünraumvernetzung und natürlich die Gestaltung der Oberfläche und der Ränder des Festplatzes.

