Der Zone-30-Vorstoß ist gescheitert: Es wird keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Ingersheimer Hauptstraße geben.

Den immer wieder neu hochkochenden Ärger einiger Ingersheimer darüber, dass auf der Hauptstraße unverhältnismäßig schnell gefahren wird, hat Stadtrat Harald Gronbach (CDU) in Form einer Anfrage in den Gemeinderat getragen. Er wollte wissen, ob es möglich ist, die Ingersheimer Hauptstraße zwischen der Gaststätte El Greco und der Jagstbrücke auf 30 Stundenkilometer zu begrenzen.

Dieser Kurvenbereich, so die Verwaltung, war bereits Thema in der Verkehrsschau. Für die Reduzierung der zulässigen Geschwindigkeit innerhalb einer Ortschaft müsse es einen guten Grund geben – dass ein Unfallschwerpunkt vorliege etwa, oder eine angrenzende Schule, ein Kindergarten oder ein Seniorenheim. Das sei in Ingersheim nicht der Fall.

Jenny Hauser vom Ressort Sicherheit und Bürgerservice schildert zudem die Situation: „Die Straße ist sehr eng und wird beidseitig durch einen Gehweg begrenzt. Die Kurve kann aufgrund des baulichen Zustands nicht mit erhöhter Geschwindigkeit befahren werden.“ Vertreter der Polizei, des Landratsamts und der Stadtverwaltung seien daher in der Verkehrsschau zum Schluss gekommen, dass eine Geschwindigkeitsreduzierung keine Veränderung herbeiführen würde.

