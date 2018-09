Volksfest In zehn Jahren Tausende bewirtet

Crailsheim / swp

Mit Sony-Boy Papert hat es angefangen. Falls der Firmengründer je einen anderen Namen hatte, ist das längst vergessen. Sohn Jürgen und Enkel Christian tragen den Sony-Boy, nach dem ihr Unternehmen benannt ist, immerhin noch als zweiten Vornamen. Sie fühlen sich dem Geist und den Ansprüchen des Seniors verpflichtet, auch wenn das Gewerbe ein ganz anderes geworden ist.

Wo 1958 ein kleines Festzelt entstand, weil Sony-Boy Papert damals an acht von zehn Festtagen als Schausteller mit seinem Stand buchstäblich im Regen stand und eine Marktlücke sah, betreiben seine Nachkommen das Geschäft heute in ganz anderen Dimensionen. 4000 Gäste passen in die Papert-Festhalle, wo sich 120 Mitarbeiter um sie kümmern. 50 von ihnen reisen mit den Paperts. nach Aalen und Dinkelsbühl, bis zur Marktheidenfelder Laurenzi-Messe und zur Miltenberger Michaelismesse. Längst gibt’s Livemusik von Mittag bis zur Sperrstunde.

13 Volksfeste werden mit Zelten, Sattelschleppern und Kränen, mit Mann und Maus angesteuert, was Papert zu einem der größten reisenden Festzeltbetriebe in Süddeutschland macht. Saison ist stets von April bis Ende September. Nach dem Crailsheimer Volksfest kommt nur noch die Mooswiese in Feuchtwangen, dann kann im Heimatort Bechhofen durchgeatmet werden.

Schon im zweiten Jahr Essen

Nach Crailsheim wurden die Paperts von der Firma Hägele Catering eingeladen, aber bereits im zweiten Jahr stellten die Sony-Boys auch das Essen – darunter Gerichte, die sie nur in Crailsheim servieren, Linsen etwa oder Schnitzel mit Soße. „Keine Ahnung, warum die Leute hier alles mit Soße essen“, sagt Jürgen Papert und lacht.

In all den Jahren ist viel geschehen – es gibt richtig gute Geschichten, auch mal derbe Anekdoten zu Plumpsklo und Güllegrube: „Heutige Festbesucher können sich nicht vorstellen, was früher im Festzelt Alltag war.“ Heute erinnert in einem Papert-­Festzelt mit modernen Schankanlagen und Kühlkammern nur noch die Stimmung der Festgäste ans erste Sony-Boy-Zelt.