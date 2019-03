Am Montag, 1. April, beginnen die umfangreichen Arbeiten zur Sanierung der Spitalstraße.

Nach den Sanierungsarbeiten in der Gartenstraße ist nun die Spitalstraße an der Reihe. Die gesamte Baumaßnahme wird in vier Bauabschnitte aufgeteilt. Somit ist ein möglichst schneller und reibungsloser Ausbau dieser Verbindungsachse durch die Crailsheimer Innenstadt gewährleistet, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Im ersten Bauabschnitt, der für den Zeitraum Montag, 1. April, bis Freitag, 10. Mai, geplant ist, werden verschiedene Versorgungsleitungen wie Gas und Strom durch die Stadtwerke erneuert. Zudem werden Entsorgungsleitungen, der Kanal und die Kanalhausanschlüsse saniert. Ebenfalls werden die Straßenbeleuchtung, der Fußgängerüberweg am Kindergarten, die Randeinfassungen sowie die Beläge von Gehweg und Fahrbahn erneuert. Die bestehende Mauer am Spitalpark wird abgebrochen und versetzt, um einen neuen Zugang zum Spitalpark und Längsparkplätze zu schaffen. Pflanzbeete und neue Baumstandorte werden an der Nordseite der Spitalstraße erstellt.

Um diese Arbeiten ohne Unterbrechungen durchführen zu können, wird die Spitalstraße ab dem 1. April zwischen Lange Straße und Parkstraße für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Für Anlieger ist die Zufahrt bis zur Baustelle möglich. Eine Umleitungsstrecke wird ausgeschildert.

Die weiteren Bauabschnitte und Änderungen bei der Sperrung werden rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten bekannt gegeben. Das Ende der gesamten Sanierungsmaßnahme ist für 13. September eingeplant, sodass die sanierte Spitalstraße rechtzeitig zum Volksfest wieder freigegeben werden soll.