In der Region vertreten

Von Alisa Grün

Wer in der Region nach Maschinen für den Bau sucht, wird relativ schnell fündig. Denn das Unternehmen Wolf Baumaschinen & Baugeräte ist gleich an vier Standorten mit zahlreichen Angeboten vertreten.

In Bad Mergentheim, Crailsheim, Ochsenfurt und Lauda-Gerlachsheim gibt es mittlerweile Filialen. Die Vermietung und der Verkauf von Baugeräten ist dabei zentraler Bestandteil des Betriebes. Aber auch Service und Reparatur bilden an den einzelnen Standorten einen weiteren Schwerpunkt. Das Angebot richtet sich an Profis aus dem Hochbau, Holzgewerke, Galabau und Innenausbau, aber auch an Kommunen und Heimwerker. Zudem werden Schulungsmöglichkeiten angeboten.

Wissen aus erster Hand

Die Experten von Wolf Baumaschinen & Baugeräte geben den Teilnehmern Fach- und Praxiswissen aus erster Hand weiter. Die Kurse vermitteln Kenntnisse über Baukräne, Bagger, Radlader oder auch Hebebühnen. Zudem bietet das Unternehmen in den Schulungen auch die jährliche Gabelstaplerunterweisung an. Seit 2013 ist Hanspeter Pfister Inhaber und Geschäftsführer der Wolf Baumaschinen & Baugeräte Handels GmbH. Der gebürtige Schweizer ist seit 20 Jahren in der Region und auch der Branche tätig. Aktuell beschäftigt er etwa 40 Mitarbeiter, darunter zwei kaufmännische Auszubildende und zwei Auszubildende zum Baumaschinenmechaniker.

Umzug in größere Filiale

Um nun gesund weiter zu wachsen, hat sich Pfister in Crailsheim zum Umzug der bereits bestehenden Filiale in einen Neubau am Rotebachring 41 entschlossen. Dem Geschäftsführer ist neben dem Wachstum besonders eines wichtig: „Hier haben wir nun die Möglichkeit, uns sehr gut zu präsentieren.“ Im Zuge der 3. Profi-Tage, die von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. April, dort stattfinden, soll nun allen Interessierten die neue Filiale mit ihrem breiten Portfolio präsentiert werden. Für die Besucher der Aktionstage wird viel geboten sein: etwa 40 Aussteller präsentieren ihre Produkte, die Maschinen können live erlebt und sogar direkt ausprobiert werden und auch die Kleinsten kommen auf ihre Kosten.