Stadtgeschichte In den Zahlen die Menschen sehen

Crailsheim / Birgit Trinkle

Ein Streifzug im besten Sinne sind die neuen Crailsheimer Geschichtsblätter geworden, hier und da Schwerpunkte setzend, vor allem Neues erzählend – von den Alamannen etwa und von Adam Weiß, oder von den Heldendenkmälern im Altkreis und davon, was aus ihnen geworden ist.

Nichts ist langweiliger als uralte Stadtrechnungen? Von wegen. Jede einzelne Ausgabe, jede Einnahme lässt tief in ein Alltagsleben früherer Crailsheimer blicken, von dem ansonsten nie etwas zu erfahren wäre: Was kostet ein Krieg und welche Lebensmittel gibt die Stadt ihren Streitern mit? Wo findet die Stadt einen Spezialisten, der die Rathausuhr reparieren kann und was ist sie bereit, dafür zu zahlen? Warum gibt es ausgerechnet für die staubigen Steinbrecher ein „Bad-Geld“? Wer sich in Helga Steigers frühe Stadtbaugeschichte vertieft, sieht mit einem Mal in den aneinandergereihten Zahlen des 15. Jahrhunderts die Menschen, die damals in der Stadt lebten und an ihr arbeiteten.

Wissenschaftlich gearbeitet

Sieben Beiträge im vierten Heft der Crailsheimer Geschichtsblätter decken einen Zeitraum von 1500 Jahren ab. Alle seien sorgfältig recherchiert, sagt Gernot Mitsch, Vorsitzender des Crailsheimer Historischen Vereins, der sie gemeinsam mit Stadtarchivar Folker Förtsch im Forum in den Arkaden vorgestellt hat.

Wilhelm Holl hat sich dem alamannisch-fränkischen Reihengräberfeld bei Ingersheim gewidmet und dabei eine ganz Reihe von Hypothesen mit Fakten untermauert, wie Gernot Mitsch anerkennend ausführte. Das in der Mitte des 19. Jahrhunderts beim Gipsabbau entdeckte Gräberfeld wurde zwischen 500 und 720 nach Christus angelegt und irgendwann im 8. Jahrhundert von Grabräubern zumindest in Teilen ausgeräumt. Dennoch zeugen verbliebene Grabbeilagen vom täglichen Leben und von der Sozialstruktur: Es waren reiche Bauern und Krieger, die dort bestattet wurden. Diese Stücke sind in Stuttgart, Berlin und Schwäbisch Hall zu finden, wo sie von Holl so akribisch bewertet und beschrieben wurden, dass das „Schwert von Ingersheim“ oder der gedachte Ort Witzelingen nunmehr anders einzuschätzen sind.

Entscheidende Archivarbeit

Vor allem von „unglaublicher Quellenarbeit“ lebt Hans Gräsers Arbeit, die Wollmershausen um 24 Jahre älter gemacht hat, wie Folker Förtsch deutlich macht; die erste Erwähnung geht nun aufs Jahr 1269 zurück. Das entsprechende Buch wird Ende Oktober vorgestellt; in den Geschichtsblättern soll vor allem Lust gemacht werden auf diesen Blick ins 13. Jahrhundert, in eine Zeit, in der Adelheid von Zimmern um ihr Seelenheil besorgt war und damit Ortsgeschichte schrieb. Auf Gräsers Transkriptionen beruht auch Helga Steigers reich bebildertes Kapitel über die Stadtbaugeschichte. Nicht nur Gräsers unschätzbare Archivarbeit ist Thema an diesem Abend. Immer wieder zeugen auch Verweise auf Pfarrer König oder Karl Wiedmann vom Glück, auf die Vorarbeit anderer Herzblut-Historiker zurückgreifen zu können.

Gerhard Hausmann hat über den Reformator Adam Weiß und seine Bedeutung für die Reformation hier in der Gegend geschrieben, was gar nicht so einfach ist: Der Mann, seine Theologie und seine Verdienste haben sich, so Förtsch, bislang in Quellen nicht fassen lassen. Weiß hat weder Bücher noch Predigten hinterlassen; Hausmanns Verdienst ist es, mit drei Gutachten und jeder Menge Sekundärliteratur einer bedeutenden Gestalt der Reformationsgeschichte nachzuspüren.

Dem Sinnlosen Sinn zu geben, damit beschäftigten sich zu Beginn des Ersten Weltkriegs Abertausende, die Kriegsbegeisterung, Anfeuerung, Angst, Pflichtbewusstsein, Stolz und Hass in Reime fassten. Über eine Million Gedichte wurden in die Redaktionen geschickt, auch in Hohenlohe. Heinrich Eppe widmet sich der gereimten Propaganda, die er „lyrischen Tsunami“ nennt.

Nun führen Kriegsgeschrei und Propaganda unweigerlich auf die Friedhöfe. Folgerichtig ist das nächste Kapitel die akribische Bestandsaufnahme aller Kriegerdenkmale für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs im Altkreis Crailsheim. Unter dem Titel „Unsere Helden“ geht Autor Christoph Bittel auch der Frage nach, was aus diesen Denkmalen geworden ist, ob sie verändert wurden oder gar eine Neubewertung der Geschichte erfolgt ist. Es ist ein Unterschied, ob Opfer betrauert oder Helden gefeiert werden, ob das Leid im Mittelpunkt steht oder die Legende der „im Felde unbesiegten“ Soldaten.

Kreispolitik in unruhiger Zeit ist Thema des letzten Aufsatzes über den ersten Landrat nach dem Krieg, Götz Kraft von Oelffen. Horst Ansel zeichnet das Ringen um demokratische Strukturen nach, den Lebenslauf von Oelffens und die Riesen-Probleme, die damals zu schultern waren, etwa als zehntausend Flüchtlinge untergebracht werden mussten.

Förtsch dankte dem Vereinschronisten Werner Mack sowie Gernot Stepper für Redaktion, Satz und Layout. Dass man in den vergangenen vier Jahren von 207 auf 278 Mitglieder gewachsen sei, nannte er eine für einen historischen Verein in Baden-Württemberg einzigartige Entwicklung, über die er sehr froh sei.

Info Mitglieder können die Geschichtsblätter im Stadtarchiv abholen.