Zum Internationalen Frauentag hat sich der Stadtarchivar Folker Förtsch über bedeutende Frauen Crailsheims schlau gemacht.

Am Freitag, 8. März, ist internationaler Frauentag – ein guter Anlass, um noch einmal auf den „Frauen in Crailsheim“-Vortrag von Stadtarchivar Folker Förtsch zu sprechen zu kommen. Denn er stellte auch bedeutende Frauen aus der Gegenwart vor, unter anderem die aus Onolzheim stammende Musikerin Sabine Meyer.

Youtube Sabine Meyer zeigt ihr Können an der Klarinette

Meyer ist als Klarinettistin international gefragt

Meyer, die am 30. März 1959 in Crailsheim geboren wurde, ist laut Förtsch der weltweit bekannteste Mensch aus der Horaffenstadt. Die Klarinettistin ist international gefragt und hat heute eine Professur an der Musikhochschule Lübeck. Große Bekanntheit erlangte sie erstmals, als sie 1983 als eine der ersten Frauen bei den Berliner Philharmonikern musizierte und damit einen großen Streit zwischen dem Orchester und dem international bekannten Dirigenten Herbert von Karajan auslöste - infolgedessen sie ihren dortigen Job als Soloklarinettistin wieder aufgab.

