Romantische Straße Im Käfer Cabrio vom Main bis zu den Alpen

Dinkelsbühl / swp

Jeder kennt sie, die Romantische Straße, die seit beinahe 70 Jahren von Würzburg nach Füssen führt und dabei weltbekannte Sehenswürdigkeiten streift. Wer mit dem Auto unterwegs ist, tut gut daran, sich nicht auf ein Navigationssystem zu verlassen, sondern den braunen Hinweisschildern zu folgen, die die 29 Orte verbinden.

Auf dem Weg vom Main zu den Alpen wird der Besucher regelrecht überrascht von bekannten Gebäuden und Orten, aber auch von vielen unbekannten Plätzen. Eigens hierfür haben die Verantwortlichen der Touristik-Arbeitsgemeinschaft in Lauda einen versierten Reiseleiter in Dienst gestellt, der künftig entlang der 460 Kilometer auf Entdeckungsreise geht und dabei über Land und Leute berichtet: Ein zartgelbes VW-Käfer Cabriolet, hergestellt im Jahre 1973 von der Firma Karmann in Osnabrück.

Lange Zeit war man auf der Suche nach einem Gefährt, das den Geschichten der Romantischen Straße ein markantes Gesicht geben sollte, bis es der Zufall wollte, dass man bei Aalen fündig wurde: In der Oldtimerschmiede von Josef Albrecht, bekannt durch den Oldtimerbus „Romantische Straße“, einem Neoplan N6/8 von 1958, mit dem einst Gotthilf Fischer die „Straße der Lieder“ befuhr, schlummerte das passende Modell über zehn Jahre vor sich hin – allerdings in über 1000 Einzelteile zerlegt.

Insgesamt arbeitete der Oldtimerfan mehr als 800 Stunden an dem Volkswagen, entfernte mehrere Lackschichten und gab dem Wagen seinen Original-Farbton wieder, ehe er am vergangenen Sonntag seine erste Fahrt auf der Ferienstraße antrat und in Lauda beim Maimarkt getauft wurde.

Kaum ein Auto passt besser

„Wohl kaum ein anderes Auto passt besser zur Romantischen Straße als ein Käfer, beides Nachkriegskinder, Symbole des Wirtschaftswunders und Sympathieträger“ so Jürgen Wünschenmeyer, Geschäftsführer der Touristik-AG mit Sitz in Dinkelsbühl. Mit dem Reiseangebot können sich Gäste nun auf eine Zeitreise in die 70er-Jahre begeben und mit dem gelben Käfer die Romantische Straße bereisen – Chauffeur und Picknickkorb inklusive.